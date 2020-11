Què diuen els titulars en paper d'aquest dilluns?

"Les dones que aspiren a una plaça a la Policia Local de Manresa es doblen en un any" és el titular principal de la portada de Regió7 d'avui, 30 de novembre. La fotografia de portada és per al partit del Barça contra l'Osasuna, amb tribut de Messi a Maradona. El diari també destaca que berguedans i bagencs que viuen a fora no veuen clar tornar a casa per Nadal; primer llum verd perquè ICL disposi d'aigua de la depuradora de Manresa; The Beatles: un repertori sense edat ni data de caducitat; la Molina compensarà els abonats si es queden sense temporada; el Manresa dona una lliçó de pressió defensiva; i un tècnic cubà dirigirà el primer equip dels Drac's.

