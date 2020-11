Salut farà cribratges intensius a 18 municipis de la Catalunya Central

El Departament de Salut farà cribratges intensius per detectar casos de covid-19 a un total de 18 municipis de la Regió Sanitària de la Catalunya Central. Les proves arrencaran aquest dimarts 1 de desembre i s'estendran durant dues setmanes. La mesura està dirigida a la població asimptomàtica de més de 16 anys i que no hagin passat la malaltia, amb la finalitat de frenar l'expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. En concret, les proves tindran lloc a Solsona, Manresa, Artés, Sallent, Navàs, Navarcles, Santpedor, Sant Fruitós, Berga, Puig-reig, Gironella, Moià, Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vic, Roda de Ter, Manlleu i Torelló.

Segons informa Salut, l'estratègia de fer proves a la comunitat es fa per aturar l'extensió del virus, és a dir, per assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones. Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones contagiades, ja que n'hi ha que no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn.

Els cribratges intensius de la Regió Sanitària Catalunya Central compten amb la col·laboració dels ajuntaments implicats, l'Institut Català de la Salut, la Fundació Althaia, el Consorci Sanitari de l'Anoia, el Centre Sanitari del Solsonès, l'EBA Vic Sud i el Servei de Vigilància Epidemiològica de Salut Pública.