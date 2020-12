Ampli dispositiu per rescatar un espeleòleg accidentat a Olesa de Bonesvalls

Un ampli dispositiu de serveis d'emergències encapçalat pels Bombers treballa des de dos quarts de quatre de la tarda per rescatar un espeleòleg que s'ha accidentat a l'Avenc de l'Esquerrà, a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès). L'home participava en una expedició amb tres companys més quan sembla que ha sofert una caiguda des de dos metres d'alçada que li ha provocat una lesió important en una cama, segons indiquen els Bombers. El rescat és dificultós perquè el grup estava a 150 metres de fondària, i el cos d'emergències preveu que duri hores. L'home està conscient i immobilitzat a uns 180 metres de la boca de l'avenc. A banda dels Bombers de la Generalitat també hi treballen els de Barcelona, Mossos i efectius sanitaris.

Un cop s'ha tingut coneixement de l'accident s'han activat 14 dotacions dels Bombers, entre elles la unitat dels GRAE (Grup de Recolzament d'Activitats Especials), que ha arribat al lloc de l'accident en helicòpter, i la del GROS (Grup Operatiu de Suport).

A més s'ha demanat el suport dels Bombers de Barcelona, que hi han enviat set efectius en dos vehicles i una ambulància. També hi han anat efectius de la Unitat de Muntanya i de la Unitat de Subsòl dels Mossos d'Esquadra i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Una desena de voluntaris del Grup d'Espelosocors de la Federació Catalana d'Espeleologia han ofert la seva col·laboració.

Poc després de les set de la tarda els Bombers explicaven que havien pogut accedir a l'avenc. Un rescatador del GRAE i un sanitari de l'Equip de Rescat i Intervenció del SEM baixaven fins al punt on es troba el ferit per fer una primera atenció sanitària i estabilitzar-lo. Després s'intentarà fer una extracció segura. En un segon accés a l'avenc més membres del GRAE han començat a preparar el rescat, valorant primer l'escenari, l'estratègia i l'equipament necessari. Es preveu que el rescat durarà hores, atesa la distància que cal recórrer per accedir a la persona ferida i la dificultat del rescat.

L'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls ha posat a disposició de tot l'operatiu instal·lacions municipals per preparar la logística i dirigir les operacions del rescat.