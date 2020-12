El jutjat de vigilància penitenciària autoritza un permís de tres dies a Rull

El jutjat de vigilància penitenciària ha autoritzat un permís de sortida de tres dies a Josep Rull, empresonat a Lledoners. Tot i l'oposició de la fiscalia per la suposada falta de penediment del reclús, el jutge recorda que l'exconseller va superar la quarta part de la pena imposada, 10 anys i mig, el 2 d'octubre passat, i no li consta cap expedient disciplinari dins de la presó. La junta de tractament de Lledoners va autoritzar el permís arran dels informes favorables del jurista-criminòleg, el psicòleg i el treballador i l'educador socials.

En canvi, el ministeri públic s'oposa al permís recordant la gravetat del delicte comès i la importància del bé jurídic atacat, i assegurant que el simple compliment de la primera part de la condemna no és suficient per concedir el permís, ja que les tres quartes parts de la pena es compliran el desembre del 2025. De fet, diu que com que encara queden molts anys perquè pugui sortir en llibertat, el permís no l'ajudarà en res a la resocialització.

A més, el fiscal considera que Rull no ha assumit "veritablement" els fets comesos ni ha acceptat les conseqüències o se n'ha penedit, ja que segueix considerant que va ser fruit d'una "actuació legítima i ajustada a dret", cosa que porta a concloure al ministeri públic que l'exconseller no reconeix el delicte. Així, recorda que quan va ser classificat en tercer grau el juliol passat, Rull va dir públicament que es considera un pres polític i que el judici al Tribunal Suprem no tenia garanties. També assegura que Rull no ha seguit cap tractament individual amb els psicòlegs del centre.

El ministeri fiscal reitera que cap dels polítics presos ha seguit un programa de tractament específic pel delicte de sedició, que hauria "d'ensenyar a l'intern a respectar la llei, a que només es pot aconseguir allò que es desitja utilitzant els mecanismes legalment establerts en la normativa que regeix l'estat social i democràtic de dret".

La defensa de Rull, així com el jutge de vigilància penitenciària, recorden a la fiscalia que l'exigència del penediment per poder accedir a permisos només està prevista en casos de terrorisme.