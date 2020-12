L'exparella del primer detingut pel 17-A: «Vivia de mi, jo havia d'estar a casa, fer el menjar i mantenir-lo»

La primera persona que van detenir els mossos pels atemptats del 17 d'agost del 2017, Driss Oukabir, un dels tres acusats al judici de l'Audiència Nacional, anava de festa de manera habitual i no estava radicalitzat, segons el que han explicat els seus coneguts i familiars aquest dimarts al judici del 17-A. "Vivia de mi, no tenia ingressos", ha assegurat la seva exparella de Ripoll, Sara T. "Per ell jo havia d'estar a casa, fer el menjar i mantenir-lo", ha afegit. Ha exposat que "estava tot el dia fumant i no complia mai el Ramadà, al principi treia a passejar el gos, sortia de festa de dijous a dijous, dia sí dia no". Coneguts i familiars han declarat en el mateix sentit. El seu cosí ha dit que feia "tot el contrari de resar".

El dia dels atemptats a la Rambla de Barcelona, el 17 d'agost, Driss Oukabir va arribar a casa seva passades les tres de la tarda i després va tornar a sortir. Cap a la una de la matinada de la nit anterior havia rebut la visita del seu germà petit, Moussa, que seria abatut després de l'atropellament de Cambrils. Van estar parlant una mitja hora a l'habitació, ha explicat Sara T. Driss no havia canviat les setmanes anteriors als atemptats, però Moussa sí, ha explicat, perquè "es tapava molt". "El notava estrany, però em deien que era per l'edat, que estava fent el canvi", ha dit.

L'exparella ha explicat que després de conviure cinc anys amb Driss cadascú feia la seva vida, tenien una relació "molt difícil" i de fet ha dit que a ell li havien dictat una ordre d'allunyament per uns fets que havien passat mesos abans de l'atemptat. Quan Driss va anar a Tànger, on li va dir que tenia un tiu, ella li va pagar el viatge de tornada.

A finals de juliol van parlar per Whatsapp i ella li va enviar una foto amb un mocador al cap. Ha explicat que se'l va posar per agradar a Driss, no perquè l'obligués. Ell li va respondre que li quedava bé. "Mai em va dir que em posés el vel, mai", ha assegurat.

Ha dit que no recordava alguns detalls de converses que va declarar al seu dia. Per exemple havia dit que la família de Driss "no mostrava tristesa" després dels atemptats o que Driss li havia dit que era l'imam que "l'havia liat" i que sabia alguna cosa però s'havia fet enrere.

En diverses ocasions el jutge, Félix Alfonso Guevara, ha demanat que es diferenciés l'islam del jihaidisme quan es parlava d'elements que es podrien atribuir a la pràctica religiosa o dels costums culturals i no tenien a veure amb un procés de radicalització.

Els diversos coneguts de l'equip de futbol de Ripoll o de sortir de festa, i també alguns familiars, han confirmat aquesta versió. El seu cosí, Sabur, ha dit que no va veure mai a Driss a la mesquita, que treia a passejar el gos i que era infidel a la seva parella. També ha dit que no va observar cap canvi en el seu comportament.