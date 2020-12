La policia interromp a Brussel·les una orgia amb un eurodiputat ultraconservador hongarès

La Policia belga va interrompre divendres passat una orgia al centre de Brussel·les en què participaven 25 homes, entre ells l'eurodiputat ultraconservador hongarès József Szájer i diversos diplomàtics, segons ha informat aquest dimarts el diari 'DH'.

«Vam interrompre un 'gang bang'», ha dit una font policial al diari en relació amb la festa sexual, que va tenir lloc en un bar del centre de la capital belga. Segons el diari, a la festa, en què hi havia estupefaents, hi participaven diplomàtics i un eurodiputat, la identitat, nacionalitat o grup polític del qual no ha transcendit, que va intentar escapar-se i després va dir als agents que tenia immunitat parlamentària.

El membre del Parlament Europeu József Szájer, que formava part del partit del primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, Fidesz, ha renunciat aquest dimarts tant al seu escó com a la seva activitat política «per un llarg període de reflexió» tal com ha explicat ell mateix en un comunicat, en el qual a més afegeix que no va consumir drogues.

Restriccions



Per contenir la pandèmia de coronavirus, els bars i restaurants estan tancats a Bèlgica, on s'aplica un toc de queda nocturn i els contactes socials són limitats al mínim, per la qual cosa els 25 participants van ser multats pels agents.