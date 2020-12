Què diuen els titulars en paper d'aquest dimarts?

Regió7 dedica avui, dimarts 1 de desembre, el seu titular principal a l'evolució de la pandèmia a la capital del Bages: "La covid eleva un 15% el nombre de defuncions a Manresa el novembre". La fotografia és per a Laura Vilagrà, que anirà de número 2 d'ERC a les properes eleccions, al costat de Pere Aragonès. El diari també destaca, sobre la pandèmia, que el Berguedà fa el tomb i es posa per sota de la mitjana en risc de rebrot, i el Solsonès i la Cerdanya lideren els rànquings de perillositat. Altres temes destacats: una plantació de cànem espectacular crea malestar a Cardona; Gironella connectarà dos polígons industrials al clavegueram; la Clínica Sant Josep inicia l'operació que li permetrà tenir aparcament; i el gran any de Guillem Farrés: campió a Espanya i sisè al campionat d'Europa.

