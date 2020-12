Reducció sobtada a la meitat de nous positius a Manresa i el Bages en set dies

Reducció dràstica de nous positius a Manresa i al Bages d'una setmana per l'altra. A Manresa del 14 al 20 de novembre van ser 215, del 21 al 27 -darrera data amb dades oficials de la Generalitat- van ser 125, un 42% menys.

Aquesta forta baixada s'ha produït de forma sobtada perquè fa tres setmanes n'hi havia pràcticament els mateixos nous positius, 217, que en fa dues, 215. Així que la reducció s'ha concentrat en la darrera setmana de la què el Departament de Salut de la Generalitat ha aportat dades.

La mateixa tendència s'ha produït al conjunt de la comarca del Bages, que del 7 al 13 de novembre va comptabilitzar 421 casos confirmats per PCR o test d'antígens; del 14 al 20, 380 i del 21 al 27, 218.

El percentatge de reducció en una setmana va ser el mateix que a Manresa, el 42%.

Tant Manresa com el conjunt de la comarca mantenen els indicadors a la baixa. A Manresa, el risc de rebrot continua per sobre de la mitjana catalana, amb 331 punts, i la velocitat, per sota, amb 0,79. La mitjana d'edat dels infectats també va a la baixa i ha passat de 43 a 42 anys en dues setmanes.

El Bages presenta valors menors tant en risc de rebrot, 251, com en velocitat de contagi, 0,77, i també està per sobre de la mitjana en el primer i per sota en el segon.

L'altra cara de la moneda torna a ser el Solsonès, que és la segona comarca catalana en risc de rebrot i velocitat de contagi, tot i que els indicadors van a la baixa. El que vol dir que les altres comarques evolucionen més favorablement.

A més, els nous casos confirmats van a l'alça, en direcció contrària amb el que passa a la resta de comarques. Del 14 al 20 de novembre van ser detectats 13 positius per PCR o test d'antígens i del 21 al 27, 32.

Al Berguedà la situació continua millorant i es troba com a principis de setembre pel que fa a risc de rebrot, 111, i velocitat de contagi, 0,44. La comarca és a punt de baixar dels cent punts que marca la Generalitat com a frontera per tenir un risc alt de rebrot. La comarca va estar per sota el maig, el juny, el juliol i la major part de l'agost.

El Moianès continua amb la desescalada, però mantenint-se per sobre de la mitjana en risc de rebrot, 273, i per sota en velocitat de contagi, 0,51.

A l'Anoia passa el contrari i està per sota en risc de rebrot, 187, i per sobre en velocitat de transmissió, 1,09.

A l'Alt Urgell, els indicadors van a la baixa i s'acosten a la mitjana catalana mentre que a la Cerdanya encara són alts amb 404 de risc de rebrot i 1,14 de velocitat de transmissió.

A Catalunya, el risc de rebrot ha tornat a pujar després de molts dies baixant. En concret, creix en cinc punts en les últimes 24 hores i se situa en 201, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, també s'incrementa, ho fa en sis centèsimes fins a 0,84, mentre que la incidència a 14 dies cau a 259,79 (dilluns era de 270,48). En paral·lel, s'han declarat 1.458 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 310.877 des de l'inici de la pandèmia. El 4,87% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 62 noves morts, amb un total de 15.928. Pel que fa als hospitals, hi ha 1.718 ingressats per covid-19 (-34), i 454 persones a l'UCI (-4).