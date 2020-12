La Unesco rebutja declarar la tauromàquia Patrimoni de la Humanitat

Els toros continuaran sense ser Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la Unesco. El Bureau del Comitè Intergovernamental, que ja havia retardat a l'octubre la seva decisió, no ha inclòs la tauromàquia a la seva agenda, per la qual cosa rebutja considerar-la entre els seus expedients en curs.



La candidatura de les corrides de toros ja va aixecar polseguera entre sectors ecologistes quan va ser presentada i ara la negativa de la Unesco ha sigut rebuda amb alegria.



La falconeria, en canvi, sí que ha sigut inclosa en la llista de la Unesco per al 2021.





Se logró! Gracias al esfuerzo unido de muchas personas y colectivos, gracias a cada uno de vosotros y vosotras por este importante logro! #ThanksUNESCO4NoBullfighting pic.twitter.com/IErBQCtEsl — LaTorturaNoEsCultura (@LTNEC) November 29, 2020



Mal any per al sector

La temporada taurina espanyola del 2020 s'ha vist reduïda en un 89% respecte a les xifres de l'any anterior a causa de les mesures sanitàries i socials imposades per les diferents administracions per pal·liar la pandèmia del coronavirus A més de les 13 celebrades fins a la declaració de l'estat d'alarma, des del juliol fins a l'acabament de la campanya aquest mes de novembre únicament s'han organitzat a Espanya 75 festes taurines majors (corrides de toros, corrides de toros novells picades i festes de piques) davant els 793 del 2019.Aquesta dràstica reducció d'espectacles –comptant amb la participació mitjana en cada un d'ells d'uns 20 professionals, entre picadors, banderillers i mossos d'espases– ha suposat també la pèrdua de més de 15.000 contractacions directes, a més de centenars de llocs de treball en altres activitats necessàries per a la seva celebració.Tenint en compte també la radical limitació d'assistència de públic a les places imposada per les autoritats, la immensa majoria de les festes taurines celebrades del juliol al novembre (un total de 61 dels 75) s'han pogut celebrar gràcies, bàsicament, als ingressos de la seva transmissió televisiva o al patrocini d'algunes institucions.