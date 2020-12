Almenys quatre morts en un atropellament massiu a la ciutat alemanya de Trèveris

La tragèdia es va encebar ahir a Trèveris (Trier, en alemany) la ciutat més antiga d'Alemanya i la vila natal de Karl Marx. Almenys quatre persones van morir, entre elles un nadó de nou mesos, i més de 15 van resultar ferides aquest dimarts al ser atropellades en una zona per als vianants d'aquesta població de l'estat de Renània-Palatinat, segons va informar la policia de la població. El conductor del vehicle, un home de 51 anys de nacionalitat alemanya i aparentment amb trastorns psiquiàtrics, va ser detingut poc després del seu recorregut macabre amb «quantitats significatives» d'alcohol a l'organisme.

Els fets van tenir lloc a primera hora de la tarda al centre històric de la ciutat, entre la basílica de Constantí i la famosa Porta Nigra, un vestigi del seu passat romà, quan un Range Rover de color gris va irrompre a gran velocitat en una popular zona per als vianants i comercial. Tot i que per les restriccions a causa de la pandèmia bars i restaurants estan tancats, les botigues sí que es poden mantenir obertes.



Centenars de metres

Durant diversos centenars de metres, segons van explicar alguns testimonis, el vehicle va atropellar transeünts, alguns dels quals van volar pels aires, i va arrasar parades dels comerços veïns. Després de l'incident, el conductor va dirigir el tot terreny fins a un carrer adjacent, ja fora de la zona per als vianants, on va ser interceptat per diversos cotxes de la policia. Només han passat quatre minuts des del primer avís fins al seu arrest.

A més del nadó de nou mesos, la mare del qual va resultar ferida, entre les víctimes mortals hi ha una dona de 25 anys, un home de 45 i una altra dona de 73, tots ells veïns de Trèveris. De la quinzena de ferits, almenys cinc es troben en estat greu.

Segons les primeres indagacions, l'autor de l'atropellament mortal, nascut a Trèveris tot i que ara vivia als afores de la ciutat, conduïa en ziga-zaga amb l'objectiu de causar el mal més gran possible, tot i que les autoritats no han observat de moment motivacions polítiques o religioses en el seu atac. Al contrari, la policia investiga si té alguna «malaltia psiquiàtrica», ja que recentment es va sotmetre a unes proves.

La fiscalia li ha obert una investigació per quatre presumptes delictes d'assassinat i «molts més» d'intent d'assassinat a l'entendre que va cometre un acte «malintencionat» en què va utilitzar el cotxe «com una arma».

Aquest dimecres està previst que passi a disposició judicial i s'ha de veure si es manté en presó preventiva o si és internat en una institució psiquiàtrica, segons va indicar el ministeri públic.



Commoció política

El succés va provocar una cascada de reaccions polítiques. L'alcalde de Trèveris, Wolfram Leibe, es va mostrar commocionat en unes breus declaracions davant els mitjans després de recórrer els carrers afectats, va parlar d'«horror» i va confirmar que una de les víctimes era una menor.

La cap del Govern de l'estat de Renània-Palatinat, Malu Dreyer, es va referir a un «dia horrible» al visitar a mitja tarda la ciutat i de «vides arrencades» en «un segon», i ha destacat especialment la mort d'«un nadó». Ha demanat, a més, recolzament ràpid per als damnificats.

El portaveu del Govern alemany, Steffen Seibert, per la seva banda, ha dit que els fets de Trèveris són «estremidors» i ha transmès el seu recolzament, de part de la cancellera Angela Merkel, als familiars de les víctimes i als ferits.