El Govern retarda el toc de queda a la 1.30 de la matinada les nits de Nadal i de Cap d'Any

El Govern de la Generalitat ha preparat un pla específic per a les festes de Nadal que implica canvis en les normes i restriccions per la pandèmia de la covid-19. Així, segons ha anunciat al ple del Parlament el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, l'executiu contempla relaxar el toc de queda en els dies més assenyalats, i que la nit de Nadal (24 de desembre) i la nit de Cap d'Any (31 de desembre) el confinament nocturn comenci a la 1.30 h de la matinada. De la mateixa manera, la nit de Reis (5 de gener) el toc de queda es retardarà a les 23.00 h de la nit. La resta de dies es mantindrà a les 22.00 h.

Aragonès també ha avançat que el pla per al Nadal manté el límit de persones per reunir-se en un mateix grup en 10, tal i com està previst a la reobertura que ja s'aplica. De la mateixa manera, ha comentat que el Govern no preveu establir canvis en les mesures de perimetratge, i si s'avança en les fases previstes al pla de reobertura, les festes de Nadal es passaran sense cap mena de restricció de mobilitat.

El republicà ha reconegut que els catalans hauran de celebrar un Nadal "molt diferent" però ha defensat fer-ho amb la "màxima seguretat i tota la responsabilitat". Ha explicat que a tothom li agradaria poder celebrar trobades socials amb amics i família però que cal complir les restriccions.

Per la seva banda, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha explicat que el Govern assistirà aquest dimecres a la reunió del consell interterritorial de l'Estat sobre salut i que ho faran "conscients" que Catalunya té el seu pla de Nadal i que és el que s'aplicarà. Budó ha manifestat que el Procicat està reunit i té sobre la taula aprovar aquest pla de Nadal. "Un cop s'aprovi es detallarà tot el pla", ha destacat.