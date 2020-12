Tres detinguts per tràfic de rèptils d'espècies protegides a Sant Vicenç de Montalt

La Guàrdia Civil ha intervingut en una finca de Sant Vicenç de Montalt (Maresme, Barcelona) rèptils catalogats com a espècies protegides. Els agents han procedit a la detenció de 3 persones i a la confiscació de 21 tortugues, tres cocodrils, dues serps pitó i un camaleó, catalogades com a animals protegits. L'organització delictiva importava de manera il·lícita a Espanya animals exòtics protegits per vendre'ls a particulars.

La investigació va començar a principis del 2019, al detectar la Guàrdia Civil a l'aeroport de Josep Tarradellas-el Prat un ciutadà espanyol que havia arribat a Barcelona en un vol procedent de les illes Seychelles i a qui se li van intervenir, camuflades a l'interior del seu equipatge, 76 cries vives de tortugues gegants d'Aldabra.

Trànsit il·legal

Per tal motiu, agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil van iniciar una investigació amb l'objectiu de determinar el possible destí que haurien tingut aquestes cries de tortuga, tenint en compte que l'important nombre de cries intervingudes indicava que es tractava d'un tràfic il·legal d'espècies protegides per al seu comerç.

Fruit de les investigacions, els agents van ubicar un nucli zoològic il·legal i van procedir a la identificació de les persones integrants de la xarxa dedicada al tràfic il·legal d'espècies protegides.

Nombrosos terraris

Per tal motiu, la Guàrdia Civil va procedir a realitzar un registre en una finca de la localitat barcelonina de Sant Vicenç de Montalt, la instal·lació del qual estava preparada per emmagatzemar i conservar gran quantitat i varietat d'animals exòtics mantenint una temperatura i humitat determinada, dotada de nombrosos terraris, focus de llum de diferents intensitats i un gran congelador on emmagatzemaven pollastres per alimentar els animals.

A la finca es van confiscar una important quantitat d'animals vius, 19 tortugues (Trochemys Scripta), dues tortugues (Centrochelys Sulcata), dues serps (Aspidites Ramsavi), un camaleó (Chamaleo Callyptratus) i tres cocodrils (Crocodylus Siamensis), que en col·laboració amb personal del Servei Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de les Exportacions (SOIVRE), es va determinar que es tractava d'espècies invasores i d'espècies protegides per la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES).

La inclusió d'aquests rèptils en el medi natural, alguns de classificats com a espècies invasores, posaria en greu perill la supervivència d'altres varietats autòctones, recorda la Guàrdia Civil.