Manresa fa 596 tests i pesca 5 positius

Un total de 596 persones van acudir, ahir, a la sala polivalent del barri de la Font dels Capellans de Manresa per saber si tenen la covid. D´aquestes, només cinc van donar positiu. Les proves, que es repetiran aquest dijous a la biblioteca de l´Ateneu Les Bases, es van realitzar al llarg de deu hores. Al matí, es van fer 262 tests, dels quals en van sortir tres positius, i a la tarda, 334 tests, amb dos positius més.

Un bon exemple de la velocitat amb què avança tot el relacionat amb el virus és que encara no fa ni un mes que a Manresa ja es van fer cribratges massius per primera vegada i que, aleshores, per saber el resultat, va fer falta esperar entre 24 i 48 hores. En la prova d´ahir, el Test Antigènic Ràpid (TAR), n´hi va haver prou amb deu minuts.

Qui va sortir negatiu va poder marxar una mica més tranquil del que havia entrat, mentre que les persones que van donar positiu van rebre les indicacions necessàries per no escampar el virus, que continua sent el principal objectiu d´aquests cribratges poblacionals: detectar els positius asimptomàtics per trencar cadenes de transmissió aïllant-los, a ells i als seus contactes més directes. Oi més en una ciutat que la setmana passada, quan es Salut va decidir organitzar els cribratges, es mantenia per sobre de la mitjana catalana pel que fa a l´índex de rebrot i a la velocitat de propagació. Són els professionals sanitaris els que indiquen a cada persona l´aïllament que ha de fer, que és imprescindible complir.

En la crida del Departament de Salut, que organitza els cribratges amb la col·laboració dels respectius ajuntaments on es porten a terme, s´especifica que els tests s´adrecen a població asimptomàtica i que no hagi passat la malaltia. A diferència dels anteriors a la capital del Bages, en què l´edat es va limitar a ciutadans d´entre 15 i 64 anys, en aquesta ocasió hi poden anar totes les persones majors de 16. Ahir, tot i que es va notar la presència de persones de més edat, a les cues hi havia de tot, llevat de la gent més jove.

Segurament el tema de l´edat i que no es limitava el barri de procedència com aleshores va fer que, com va destacar el personal de l´Ajuntament que gestionava les cues, mentre que en l´anterior cribratge a la Font, la cua es va muntar en línia recta davant l´entrada, ahir es va haver d´organitzar en ziga-zaga mitjançant tanques.

En els cribratges realitzats al Casal de les Escodines (per a aquest barri i el Barri Antic), a la Font dels Capellans (per a aquest barri i el de la Sagrada Família) i a l´Ateneu Les Bases (per al Poble Nou i la Carretera Santpedor), organitzats entre el 29 d´octubre i el 6 de novembre, es van fer 4.478 PCR, de les quals en van sortir 46 positius. La intenció era fer 3.000 proves en els sis dies. Aquest cop no s´ha precisat.