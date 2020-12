Què diuen els titulars en paper d'aquest dimecres?

Regió7 dedica avui, 2 de desembre, el seu titular principal al judici pels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils: "L'exnòvia berguedana d'un acusat del 17-A diu que l'havia de mantenir". La fotografia és per a la nova tanda de cribratges massius a Manresa i Berga, que va començar ahir i va detectar sis positius en mil tests. El diari també destaca que Manresa suma set víctimes més de coronavirus la darrera setmana; la UE donarà els primers permisos per vacunar a partir del dia 29; Puigcerdà muntarà per primera vegada llums de Nadal a l'estany; la sala Stroika reobre dissabte com a restaurant amb concerts al migdia; i Koeman torna a deixar Messi a la banqueta perquè «després ja no podrà descansar».

