El risc de rebrot repunta a Catalunya, frena al Bages i es desploma al Berguedà

El risc de rebrot ha pujat a Catalunya per segon dia consecutiu després de molts dies baixant i es torna a situar per sobre dels 200 punts (210 en concret), segons l'última actualització del Departament de Salut. Al Bages, l'indicador continua retrocedint, però també ha posat el fre i és ara de 258 punts (3 menys que 24 hores abans). En canvi, el Berguedà, amb una taxa de 87 punts, és aquest dimecres l'única comarca de l'àmbit de Regió7 per sota de la mitjana catalana i, juntament amb el Garraf, un dels dos territoris catalans que es troben per sota del llindar del risc de rebrot alt que marquen els 100 punts. A l'Anoia, la dada d'avui és de 216 (26 més que ahir); a la Cerdanya, de 400 (-4); al Moianès, de 218 (-54); al Solsonès, de 436 (-241); i a l'Alt Urgell, de 232 (-43).

El risc de rebrot publicat avui per la Generalitat a Dadescovid.cat ha estat calculat a partir dels nous contagis de coronavirus detectats entre el 22 i el 28 de novembre, que s'acumulen i comparen als registrats els set dies anteriors, del 15 al 21 de novembre. També hi intervenen altres paràmetres com la velocitat de contagi, que a Catalunya avui és de 0,89. L'indicador intenta preveure quants nous positius hi hauria en un territori en les següents dues setmanes si no s'apliquessin mesures de contenció. És una dada calculada per 100.000 habitants.

Així, al Bages, on habiten 180.120 persones, un risc de rebrot de 258 indica que en els propers 15 dies es podrien arribar a acumular 465 nous casos de covid-19 si tothom fes una vida normal. En les dues darreres setmanes, han estat 358. La velocitat de contagi a la comarca (Rt) és de 0,8. És a dir, cada 10 malalts de coronavirus del Bages només n'infecten 8 més de mitjana i, per tant, el virus retrocedeix.

Al Berguedà, amb un risc de rebrot de 87 punts, una Rt de 0,35 i 38.960 habitants, els càlculs més pessimistes xifren en 34 els futurs nous casos en 15 dies, lluny dels 96 acumulats en els darrers 15. A l'Anoia, serien 262; a la Cerdanya, 69; al Solsonès, 58; a l'Alt Urgell, 45; i al Moianès, 29.

Aquest dimecres, en paral·lel al risc de rebrot, Salut també han declarat 1.368 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 312.245 des de l'inici de la pandèmia. El 4,80% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 39 noves morts, amb un total de 15.967. En els hospitals, hi ha 1.674 ingressats per covid-19 (-44), i 449 persones a l'UCI (-5).

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval estaven ingressades 1.711 persones a l'hospital. La setmana anterior, entre el 14 i el 20 de novembre, hi va haver 2.102 ingressats.

Regió sanitària de Barcelona: el risc de rebrot està en 184

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 69.861 (+252), xifra que s'eleva a 78.690 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 5.181 persones a l'àrea (+6).

El risc de rebrot baixa puja 7 punts en 24 hores i se situa en 184. El de la setmana del 15 al 21 de novembre era de 254. L'Rt puja quatre centèsimes, fins a 0,88, per sobre de la setmana anterior (0,83), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 88 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies està en 216, pels 315 de la setmana anterior. El 5,58% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 273 persones ingressades (-12). Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada, no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries.

La setmana del 22 al 28 de novembre es van notificar 82 morts i hi havia 288 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 92 i hi havia 356 hospitalitzats.

Regió metropolitana nord: l'Rt puja a 0,91

La regió metropolitana nord suma 79.318 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (312 més que en l'últim balanç) i 86.373 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.659 morts des de l'inici de la pandèmia (+13).

El risc de rebrot puja 11 punts en 24 hores i se situa en 205. Durant l'interval de set dies anterior era de 251. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus puja a 0,91, set centèsimes més. La setmana del 15 al 21 de novembre va ser de 0,76.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 101 per cada 100.000 habitants, quan era de 131 en l'interval anterior. El percentatge de positivitat de les proves és del 3,28%. La incidència a 14 dies està en 232, i era de 338 entre el 15 i el 21 de novembre. Segons les últimes dades, ara hi ha 500 pacients ingressats (-7).

Entre el 22 i el 28 de novembre hi havia ingressats 510 pacients ingressats i es van declarar 57 morts. La setmana anterior els ingressats van ser 650 i van morir 88 persones.

Regió metropolitana sud: velocitat de contagi en 0,9

La regió metropolitana sud suma un total de 54.309 confirmats per PCR o TA (206 més en les darreres hores) i 60.895 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.815 (+2). Entre el 22 i el 28 de novembre es van declarar 42 defuncions, per les 72 de la setmana anterior.

El risc de rebrot puja 11 punts i se situa en 211. En el període del 15 al 21 de novembre va ser de 284. La velocitat de propagació del virus puja cinc centèsimes i se situa en 0,9, pel 0,84 de la setmana anterior.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 99 per cada 100.000 habitants. El 5,33% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 243 mentre que en l'interval anterior era de 351. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 208 pacients ingressats per la covid-19 (-12).

Entre el 22 i el 28 de novembre estaven ingressats 215 pacients. La setmana anterior van ser 301 els hospitalitzats.

Catalunya central: positivitat de les proves del 6,33%

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 22.638 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 156 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 25.213 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.859 persones en aquesta regió, cinc més que en l'últim balanç. S'han notificat 30 defuncions entre el 22 i el 28 de novembre, per les 36 de la setmana anterior.

El risc de rebrot es manté en 245. La setmana anterior era de 396. La taxa de reproducció del virus puja una centèsima, fins al 0,80 (la setmana del 15 al 21 de novembre era de 0,94). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 126. La incidència a 14 dies és de 326, pels 438 de la setmana del 15 al 21 de novembre. El 6,33% de les proves que es fan són positives.

La regió té 114 persones ingressades (+2). En la setmana del 22 al 28 de novembre hi va haver 119 ingressats. En l'interval anterior, van ser 153 els hospitalitzats.

Camp de Tarragona: el risc de rebrot segueix a la baixa

Al Camp de Tarragona s'han registrat 19.579 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 68 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 20.462. En aquesta regió han mort 635 persones, quatre més que fa 24 hores. Es van registrar 21 defuncions entre el 22 i el 28 de novembre i 23 la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 4 punts en 24 hores, fins als 132, i es manté per sota del de la setmana del 15 al 21 de novembre (214). L'Rt puja dues centèsimes, fins a 0,72, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 78 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 199, mentre que en l'interval anterior era de 362. L'índex de positivitat és de 5,01%.

Segons les últimes dades, hi ha 123 pacients ingressats (-1). Entre el 22 i el 28 de novembre hi va haver 130 ingressats, mentre que la setmana anterior van ser 158 els hospitalitzats.

Terres de l'Ebre: risc de 147, catorze punts menys

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 5.061 casos confirmats per PCR o antígens (6 més que en el balanç anterior), 5.294 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 118 persones, les mateixes que en el balanç anterior. Entre el 22 i el 28 de novembre es van notificar 5 defuncions, 12 en l'interval anterior.

El risc de rebrot baixa 14 punts i se situa en 147, per sota del de la setmana anterior, quan era de 216. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 22 i el 28 de novembre és de 80 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 194, pels 273 de la setmana anterior. El 4,82% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt baixa tres centèsimes, fins a 0,82, mentre que la setmana anterior era de 0,83. Segons l'últim balanç, hi ha 38 persones ingressades (-2). Entre el 22 i el 28 de novembre hi havia 40 ingressats. La setmana anterior van ser 51 els hospitalitzats.

Regió de Lleida: L'Rt està en 1 i el risc en 303

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 19.866 casos confirmats per PCR o antígens, 51 més. Són 20.633 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 413 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que fa 24 hores. Entre el 22 i el 28 de novembre es van notificar 11 morts, 18 la setmana anterior.

Pel que fa al risc de rebrot, puja 1 punt en les últimes hores i se situa en 303, lleugerament per sota del registrat la setmana anterior (307). La velocitat de propagació ja està en l'1, mentre que la setmana anterior era de 0,75. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 152 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 322. El 5,9% de les proves donen positiu.

Actualment, hi ha 71 pacients ingressats (-6). Entre el 22 i el 28 de novembre els ingressats eren 71. En l'interval anterior eren 80 els hospitalitzats.

Alt Pirineu i Aran: indicadors disparats

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 2.637 casos confirmats per PCR o TA, 20 més, i 2.817 sumant totes les proves. Un total de 68 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'anterior balanç. El risc de rebrot puja 12 punts i queda fixat en 388. La setmana del 15 al 21 de novembre estava en 416.

En paral·lel, l'Rt puja dues centèsimes i està ara en 0,98, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 292 casos per cada 100.000 habitants (327 la setmana anterior). La incidència acumulada a 14 dies està en 618, pels 675 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 29 pacients ingressats. Entre el 22 i el 28 de novembre hi havia 25 ingressats i es van registrar 11 defuncions, mentre que en l'interval anterior van ser 22 ingressats i 5 defuncions.

Regió de Girona: l'Rt ja està en 0,97

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 33.389 (258 més) i pugen a 36.159 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.151 persones en aquest territori, 9 més que fa 24 hores. Entre el 22 i el 28 de novembre es van declarar 38 defuncions, 43 la setmana anterior.

El risc de rebrot puja 33 punts en 24 hores i se situa en 278, mentre que la setmana del 15 al 21 de novembre era de 312. L'Rt puja una dècima, fins a 0,97 (0,8 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 136 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies, de 303. Hi ha 238 ingressats, quatre menys que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 236, pels 249 de la setmana anterior.

Mollet, Manlleu i Martorell, municipis amb més risc de rebrot

Mollet del Vallès és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 744. En segona posició hi ha Manlleu, amb 617, i en tercera Martorell, amb 577. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Canet de Mar (2,05), Vilassar de Mar (1,94) i Mollet del Vallès (1,8). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Banyoles (644), Manlleu (623) i Martorell (525).