Un testimoni protegit situa Driss Oukabir a la casa d'Alcanar i diu que dormia a les nits a la terrassa del xalet

Un testimoni protegit ha situat el segon principal acusat al judici del 17-A, Driss Oukabir, a la casa d'Alcanar on la cèl·lula de Ripoll fabricava explosius. A la sessió d'aquest dimecres a l'Audiència Nacional, el testimoni ha recordat veure'l "cada dia" durant un període de l'estiu del 2017. El testimoni no ha concretat les dates exactes, però ha dit que ell va ser a Alcanar entre juliol i principis d'agost, aproximadament. Driss Oukabir conduïa un Audi A3 negre amb matrícula francesa, segons el testimoni, que ha afirmat que "no feia res en particular". "Arribava i es tancava a la casa. Les nits dormia a la terrassa de la casa", ha dit.

El testimoni ha explicat que se'l va creuar diverses vegades al matí i a la tarda. El veia dormir a la terrassa quan marxava cap a la platja al matí. Recorda que Driss Oukabir anava "sovint" acompanyat d'una altra persona. El testimoni, que ha declarat en francès, ha dit que l'Audi A3 era davant la casa "cada dia" i que tenia visibilitat del xalet des de la seva residència.

També hi havia una motocicleta, un Peugeot 306 i una camioneta llogada. Recorda veure la camioneta l'últim dia de la seva estada a Alcanar, però no ha pogut concretar quin dia va ser. El testimoni ha explicat que va veure una descàrrega amb furgoneta a la casa, però que els ocupants de la casa la situaven d'una mera que feia impossible veure què transportaven.

El testimoni ha explicat que l'única persona que no evitava el contacte amb els veïns de la urbanització d'Alcanar era el conductor de l'Audi A3. A la resta els veia, però "no parlaven amb ningú". El testimoni s'ha mostrat segur de la persona a qui va reconèixer.

L'advocat de Driss Oukabir ha preguntat per detalls de la fesomia del xalet d'Alcanar -com el material de la barana o la seva alçada- per contraposar-los amb la fotografia de la casa. El testimoni ha dit que tenia una barana metàl·lica amb una alçada inferior a la d'un cotxe la qual cosa no correspon amb la imatge que s'ha mostrat.

El president del tribunal, Félix Alfonso Guevara, ha dit que no s'ha "d'examinar" al testimoni ni es poden posar "trampes". El testimoni va fer un reconeixement fotogràfic l'any 2018, un any després dels fets, però ha explicat que creu que també en va fer un altre abans.