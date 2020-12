Amnistia Internacional critica vulneració de drets a les residències de Catalunya i Madrid i un difícil accés dels residents a la sanitat

Amnistia Internacional ha assegurat que les mesures preses a les residències de Catalunya i Madrid han estat "ineficients i inadequades i han vulnerat com a mínim cinc drets humans". En un informe titulat 'Abandonades a la seva sort: La desprotecció i discriminació de la gent gran en residències durant la pandèmia a l'Estat', l'organització ha assegurat que s'ha vulnerat el dret a la salut, el dret a la vida i a la no discriminació, així com el dret a la vida privada i familiar i al de tenir una mort digna. L'organització ha assegurat que durant la primera onada no es va garantir el trasllat als centres sanitaris dels residents quan era necessari i que aquest també van viure un temps llarg aïllats dels familiars i de la vida exterior.

L'organització ha afirmat que la denegació del dret a la salut està fortament vinculada amb les mesures d'austeritat i infrafinançament de la sanitat a l'Estat. En aquest sentit, ha assegurat que el "desmantellament del sistema sanitari de salut pública" es va manifestar a Madrid i Catalunya durant la primera onada, per exemple amb la manca d'EPI i PCR. A més, assegura que molts residents "van quedar exclosos de la derivació hospitalària de manera generalitzada i tampoc van rebre l'atenció que necessitaven".

AI ha reconegut que durant els darrers mesos s'han millorat alguns aspectes, però d'altres han continuat vigents durant la segona onada. Així, ha afirmat que es continuen sense garantir plenament les visites a familiars i es mantenen indicacions per tractar els residents als centres i no als hospitals, unes mesures "discriminatòries". A més, ha criticat que no s'han pres mesures de reforç de personal suficient.

Amnistia ha assegurat que tant la Generalitat com el govern de Madrid "van fracassar" en la implementació de mesures i, a més, no en van adoptar d'alternatives per tal de garantir l'assistència sanitària mèdica adequada. L'organització ha asseverat que hi va haver persones que "no van poder accedir" al tractament que necessitaven i hi va haver moments "on no es van fer ingressos hospitalaris i les poques derivacions que es van donar, van ser l'excepció i a vegades ja de forma fatal i tard". Ha afegit que també hi van haver "obstacles" per al traslladat a través del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Mesures urgents en la segona onada

Amnistia Internacional ha demanat a les autoritats i en particular a les de Catalunya i Madrid aplicar mesures urgents per garantir que qualsevol decisió respecti els drets humans. A curt termini, demana assegurar que les decisions sobre l'atenció mèdica a les residències "es fa d'acord amb avaluacions individualitzades". "S'han d'eliminar ja les disposicions dels protocols de derivació de Catalunya i Madrid que poden donar lloc a mesures discriminatòries. A més, el contacte regular de familiars i residents s'ha de garantir", ha afegit l'organització.

A llarg termini, ha instat el govern espanyol a impulsar la tramitació d'una llei estatal que estableixi un model residencial que garanteixi els drets dels residents. A més, ha demanat a la fiscalia seguir de prop la situació a les residències i impulsar investigacions quan hi hagi abusos o irregularitats.