El Berguedà té el millor risc de rebrot, que revifa a Catalunya

El risc de rebrot va pujar ahir a Catalunya per segon dia consecutiu després de molts dies baixant i es va tornar a situar per sobre dels 200 punts (210 en concret), segons l´actualització dels indicadors de la pandèmia que el Departament de Salut publica diàriament a Dadescovid.cat. Al Bages, la taxa continua retrocedint, però a un ritme més lent i és ara de 258 punts (3 menys que dimarts).

En canvi, el Berguedà, amb una taxa de 87 punts, era aquest dimecres l´única comarca de l´àmbit de Regió7 per sota de la mitjana catalana i, juntament amb el Garraf (91), un dels dos territoris catalans que es trobaven per sota del llindar del risc de rebrot alt que marquen els 100. A l´Anoia, la dada d´ahir era de 216 (26 més que dimarts); a la Cerdanya, de 400 (-4); al Moianès, de 218 (-54); al Solsonès, de 436 (-241); i a l´Alt Urgell, de 232 (-43).

El risc de rebrot publicat ahir per la Generalitat ha estat calculat a partir dels nous contagis de coronavirus detectats entre el 22 i el 28 de novembre, que s´acumulen i comparen als registrats els set dies anteriors, del 15 al 21 de novembre. En el còmput, també hi intervenen altres paràmetres com la velocitat de contagi, que a Catalunya ahir era de 0,89. A grans trets, l´indicador intenta preveure quants nous positius hi hauria en un territori en les següents dues setmanes si no s´apliquessin mesures de contenció. És una dada calculada per 100.000 habitants.

Així, al Bages, on habiten 180.120 persones, un risc de rebrot de 258 indica que en els propers 15 dies es podria arribar a acumular 465 nous casos de covid-19 si tothom fes una vida normal. En les dues darreres setmanes, han estat 358. Quant a la velocitat de contagi a la comarca (Rt) és de 0,8. És a dir, cada 10 malalts de coronavirus del Bages només n´infecten 8 més de mitjana i, per tant, el virus retrocedeix.

Al Berguedà, amb un risc de rebrot de 87 punts, una Rt de 0,35 i 38.960 habitants, sense restriccions es podrien produir 34 nous casos en els propers 15 dies, lluny dels 96 acumulats en els darrers 15. A l´Anoia, serien 262; a la Cerdanya, 69; al Solsonès, 58; a l´Alt Urgell, 45; i al Moianès, 29.

A més d´actualitzar el risc de rebrot, Salut també van informar ahir de 1.368 nous casos confirmats per PCR o test d´antígens (TA) i l´acumulat des de l´inici de la pandèmia és ja de 312.245. També es van sumar 39 noves morts, amb un total de 15.967. Hi havia 1.674 ingressats per covid-19 (44 menys que el dia abans), i 449 persones es trobaven a l´UCI.