Judici 17-A: Un amic de Driss Oukabir diu que l'acusat li havia ensenyat vídeos de decapitacions

Un amic de Driss Oukabir, Dadiel T., ha explicat que el segon principal acusat li havia ensenyat diverses vegades vídeos de decapitacions. A la sessió d'aquest dijous al judici del 17-A a l'Audiència Nacional, el testimoni ha afirmat que d'això farà uns deu anys i que Driss Oukabir deia: "És molt fort això, és molt fort. I reia". El segon principal acusat "deia les coses i després es feia enrere", segons el testimoni. "Com si ens animés a fer les coses i després ell es quedava al marge", ha dit. El testimoni ha explicat que quedava amb en Driss Oukabir "per fumar", que eren "coneguts" i que els mesos previs a l'atemptat no trobaven mai moments per veure's. En Driss Oukabir li deia per telèfon que estava "atrafegat".

Aquest dijous també ha testificat Martina Sacchi, parella d'una de les víctimes mortals a la Rambla, Bruno Gulotta, de nacionalitat italiana. Sacchi, acusació particular al judici, ha explicat que no ha estat reconeguda com a víctima del terrorisme i que no se li van explicar els seus drets. Sí que ha rebut una indemnització de 250.000 euros per la mort de la seva parella per part de l'Estat espanyol, a repartir amb els seus dos fills menors d'edat.

Sacchi ha explicat que tenen seqüeles psicològiques. A ella, per exemple, li "molesten les ambulàncies". El seu fill, que va veure morir el seu pare amb quatre anys, "és conscient del que va veure" i, des d'aleshores, té "odi als musulmans". Durant un temps van participar en sessions de psicoteràpia que presta l'Estat italià. Gulotta va ser embestit per la furgoneta quan passejava amb la família per la Rambla el 17 d'agost del 2017.

Sacchi també va tenir lesions al coll i a les mans, que es van resoldre en dues setmanes. El president del tribunal, Félix Alfonso Guevara, ha concretat que en el certificat mèdic no va especificar que la caiguda que va provocar les lesions va ser provocada per l'atemptat a la Rambla.

Intent de llogar vehicles "robusts"

Una treballadora d'una empresa de lloguer de vehicles entre particulars, Maria Dolores S., ha explicat una trucada d'un dels membres de la cèl·lula de Ripoll diversos dies abans dels atemptats. Volia llogar tres vehicles que fossin "grans" i "robusts i resistents", que no es van arribar a llogar. A la testimoni li va cridar l'atenció que el seu interlocutor preguntés "si hi havia algun problema en què no fossin espanyols" i recorda que "parlava català perfectament". Ella va respondre que no hi havia cap problema.

Problemes tècnics

La sessió d'aquest dijous ha estat marcada pels problemes tècnics amb les connexions per videoconferència d'alguns testimonis, que han fet que s'allarguessin i ha impedit que l'interrogatori fos fluid. Ha estat el cas de la declaració d'un testimoni, Miguel D., un treballador d'un bar de Cambrils que situa Driss Oukabir al local "entre quatre dies i una setmana" abans de l'atemptat. Hi era amb "uns cinc més". "Possiblement és un dels que va estar allà al bar", ha dit. Els va veure "diversos cops" i tenien una actitud "tranquil·la".

A aquesta sessió, en la qual està programat l'inici de les proves pericials, han declarat testimonis que no van poder testificar els dies en què estava previst. El president del tribunal, Félix Alfonso Guevara, ha demanat a acusacions, fiscalia i defenses que fessin preguntes concretes degut a aquestes dificultats de connexió. Una altra testimoni, Sandra D., ha explicat que va veure l'imam Abdelbaki Es-Satty a un negoci d'alimentació a Sant Carles de la Ràpita un divendres de finals de juliol.

També ha testificat un home que estava a la urbanització d'Alcanar l'agost del 2017, Daniel K., que va veure tres homes arribar el dia 16 a la casa que va explotar amb un vehicle blanc, un Peugeot. Un d'ells era més gran que els altres dos i va reconèixer Abdelbaki Es-Satty.

Un home que té una casa a la urbanització d'Alcanar, Yvan R., ha explicat que el seu xalet va patir danys que li han costat 25.000 euros, però que només se l'ha indemnitzat amb 11.000. Explica que només va veure els membres de la cèl·lula terrorista carregant bombones de butà, però que des del carrer no es veia l'interior de la casa que va explotar.