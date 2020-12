Els Maristes reconeixen i indemnitzen 25 exalumnes pels abusos sexuals que van patir a les seves escoles

Joaquim Benítez, exprofessor de Maristes condemnat per abusos sexuals, sortint de l'Audiència de Barcelona

Joaquim Benítez, exprofessor de Maristes condemnat per abusos sexuals, sortint de l'Audiència de Barcelona | ARXIU/ACN

L'Institut Germans Maristes ha reconegut els abusos sexuals que van patir 25 dels seus exalumnes mentre estaven en algunes de les seves escoles i els indemnitzarà, segons han avançat 'El Periódico' i TV3 i ha confirmat l'ACN. La comissió de reparació que es va constituir al febrer ha estudiat el cas d'aquestes 25 persones i els hi a donat credibilitat. A més, els ha fet arribar una carta on expressa que està "profundament avergonyida" i demana perdó "de tot cor", segons el diari. Les indemnitzacions van dels 4.000 euros, en casos de tocaments, fins a un cas que cobrarà 50.000 euros, perquè es tracta d'una agressió repetida durant anys, segons ha informat el 3/24. En total, uns 400.000 euros en indemnitzacions.

Els casos d'aquestes 25 persones els ha aportat la Fundació Mans Petites, impulsada pel pare de l'exalumne que va destapar els abusos el febrer del 2016 i pel qual l'exprofessor Joaquim Benítez ha estat condemnat. Els alumnes que ara seran indemnitzats són les víctimes de vuit docents, cap d'ells jutjats.

La comissió ha estat formada per dues psicòlogues expertes en violència sexual, una escollida per la fundació i una altra pels propis Maristes, i un advocat. Aquesta va acceptar 31 exalumnes aportats per Mans Petites però sis van renunciar finalment a participar-hi, segons 'El Periódico'.