Què diuen els titulars en paper d'aquest dijous?

"El Berguedà passa en un mes del primer al darrer lloc en perill de rebrot" és el titular principal de Regió7 d'aquest dijous, 3 de desembre. La fotografia és per al Barça, que encarrila a Hongria el lideratge del grup. El diari també destaca que Manresa deixa en un any 667 tones de trastos als contenidors, el 87% sense avisar; Salut i Althaia han de pagar 120.000 euros per una negligència; el Govern permetrà circular fins a dos quarts de dues les nits dels dies 24 i 31; Fals suspèn el pessebre vivent per segona vegada en 43 anys; i entrevista a Dolors Collell, directora general d'Educació, que assegura que «No hem superat mai el 5% de grups confinats».

