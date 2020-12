Rufián diu que està pactat amb el govern espanyol que s'acabi amb el 155 financer «probablement al gener»

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat que està pactat amb el govern espanyol que s'acabi el control financer de la Generalitat "probablement al gener". Es tracta d'un dels punts de l'acord per als pressupostos generals estatals. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', Rufián ha situat una nova trobada de la taula de diàleg per a després de les eleccions previstes per al 14 de febrer i ha afirmat que la pandèmia ha dificultat aquest espai de diàleg. Pel que fa als pactes postelectorals, Rufián veu "impossible" un acord amb el PSC perquè "hi ha molta terra cremada". I ha recriminat "l'actitud de companys i companyes del Parlament que tenen, fins i tot, relacions personals" amb els polítics empresonats.