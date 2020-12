Catalunya, a punt per vacunar contra la covid al gener i arribar a 470.000 persones el primer trimestre

El Govern ha garantit que Catalunya "està preparada" per començar la vacunació conra la covid al gener. Així ho ha dit el vicepresident del Govern, Pere Aragonés, després de visitar el Banc de Sang i Teixits, on s'han reservat quatre ultracongeladors amb capacitat per a emmagatzemar centenars de milers de dosis. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha confiat en arribar a entre 450.000 i 470.000 persones vacunades el primer trimestre del 2021 d'entre les residències, el personal sanitari i persones amb discapacitat severa. La subdirectora general de Promoció de la Salut i responsable de vacunació, Carmen Cabezas, ha defensat la seguretat de les vacunes que arribaran i ha descartat que el ciutadà pugui escollir quina es vol posar.

Aragonès ha volgut "traslladar un missatge d'optimisme" tot i reconèixer que encara queden mesos "duríssims" i que les darreres dades no són bones. Malgrat això, ha assegurat que s'està a la "recta final" i ha demanat un sobreesforç per mantenir totes les mesures necessàries. En aquest sentit, ha assegurat que el Govern ho té tot "a punt" per poder començar a vacunar als més vulnerables "en poques setmanes" i ha afegit que "en pocs mesos" confia haver arribat a una immunitat de grup que permeti "deixar enrere la pandèmia" i centrar-se en la recuperació econòmica i social.

En una línia similar, Vergés ha fet referència a l'experiència en vacunació que té Catalunya i com aquesta permetrà garantir l'organització també de la de la covid. Ha reiterat que la previsió és rebre més de 900.000 dosis durant el primer trimestre i que la vacunació començarà per les persones que viuen en residències, els seus treballadors, el personal sanitari i els grans discapacitats. La previsió és arribar fins a 470.000 persones d'aquests col·lectius. Ha reconegut que es trigarà "un cert temps" en vacunar a tothom i assolir el 70% d'immunitat però ha garantit que Catalunya està preparada per a tot el procés.

Pel que fa al Banc de Sang i Teixits, els ultracongeladors es desintarien a les vacunes de Pfizer que són les que requereixen nivells de congelació més extrems, i les primeres que es preveu que arribin. Cabezas ha apuntat que no totes les dosis hauran de passar per aquests congeladors ni totes les vacunes que aniran arribant necessitaran aquestes condicions.



Vacunes segures

La responsable de vacunació del Departament ha explicat que les primeres dosis que s'esperen són de les vacunes de Pfizer i de Moderna –i previsiblement la d'Oxford més tard- i ha garantit tant la seguretat d'aquestes com la de la resta que s'acabin distribuint. Cabezas ha explicat que són vacunes que no tenen el virus sencer i "mai poden reproduir la malaltia" i ha repetit reiteradament el "missatge de seguretat claríssim" perquè les vacunes que arribin hauran passat tots els estudis i processos independents.

La responsable ha explicat també que les dues primeres vacunes són molt similars i que també ho és la d'Oxford, tot i que amb algunes diferències. Per això, ha assegurat que ara per ara no està justificat destinar-ne unes a uns col·lectius i d'altres a altres i ha afegit que en tot cas sempre es faria sota "criteri mèdic" i no seria el ciutadà el que podria escollir.

Sobre la immunitat, Cabezas ha reconegut les incògnites existents encara i no ha descartat que calgui una revacunació. Ha indicat que els estudis marquen una immunitat d'uns 16-18 mesos però que cal investigar més. En tot cas, ha dit que Catalunya també estaria preparada per a aquesta revacunació.

Pel que fa a l'estratègia de vacunació, ha concretat que en els cas de les residències es desplaçaran els encarregats de subministrar-la i per al personal sanitari s'establiran punts de vacunació grans que permetin mantenir totes les mesures de seguretat contra la covid.



Vergés defensa que la resposta a les residències està sent «diferent»

D'altra banda, i en relació a les crítiques d'Amnistia Internacional per la gestió de la pandèmia a les residències de Catalunya i Madrid, Vergés ha afirmat que la resposta en la segona onada està sent "molt diferent" a la de la primera. La consellera ha reconegut que al març es van haver de prendre decisions "amb el coneixement que hi havia en aquell moment" i ara la resposta a tots els serveis és diferent. "Aprenem d'aquell coneixement, li podem dir errors, allò que no sabíem en aquell moment, i ens hem preparat per a una segona onada molt diferent", ha assegurat.

En aquest sentit, ha explicat que es continua treballant per garantir que les persones que viuen en residències puguin passar les festes de Nadal amb la seva família. Per tal d'aconseguir-ho, es busca amb el sector un "equilibri" entre garantir els drets dels residents i fer-ho "amb totes les precaucions necessàries" en la tornada.