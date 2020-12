Europa enllesteix els plans de vacunació de la covid-19

Europa està enllestint els plans de vacunació contra la covid-19 a l'espera que l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) i la Comissió Europea donin llum verda a l'autorització de la vacuna de Pfizer BioNTech o de Moderna. La majoria d'estats europeus estan traçant les estratègies nacionals que planegen l'administració, la distribució i el subministrament de vacunes per començar a vacunar tan aviat com es pugui. Gairebé tots els programes compten amb la divisió en grups d'edat per prioritzar la vacunació dels més vulnerables. "Molts països utilitzaran les estructures i serveis de vacunació existents tant com sigui possible", apunta el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties que ha avaluat els plans.

És el cas d'Espanya, França i Itàlia que, per ara, no preveuen ampliar el personal per fer la vacunació. En canvi, Alemanya, Dinamarca Suècia o Luxemburg ja anticipen que estan preparant centres especials per fer la vacunació. "A mesura que arribin més vacunes, s'hauria d'involucrar més personal entrenat involucrat en les campanyes", avisa el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès).

L'estat espanyol pretén comptar amb 13.000 punts de vacunació situats en centres d'assistència primària i altres centres sanitaris. A més, aprofitaran les estructures de vacunació ja existents i no preveuen ampliacions en el personal sanitari per administrar les vacunes.

L'estratègia espanyola de vacunació s'ha dissenyat amb un grup d'experts multidisciplinari en què s'inclouen tècnics de 8 comunitats autònomes. La vacuna serà gratuïta per tal que sigui accessible a tothom.

Els primers a vacunar-se seran els ancians que viuen en residències de gent gran i el personal sanitari que hi treballa. Després d'ells, es podrà vacunar el personal sanitari de primera línia, seguits de sanitaris hospitalaris i després persones amb discapacitats i dependents que requereixen suport intensiu (no institucionalitzat).

Es farà un sistema d'informació i registre pel seguiment i l'avaluació continuada de la vacunació. El focus estarà en la situació epidemiològica nacional i autonòmica, en l'impacte del virus a la salut, els recursos humans requerits per vacunar o la informació recent sobre les característiques de la vacuna per poder redefinir i adaptar les prioritats i els objectius de la vacunació en cas necessari.

Alemanya

Alemanya va desenvolupar la seva estratègia nacional de vacunació contra la covid-19 a principis de novembre. En el pla s'indica que el govern alemany descentralitzarà tot el que pugui i només s'encarregarà d'organitzar la distribució entre els estats federals.

En un principi, el govern repartirà dosis entre 60 centres de distribució de tot el país. Seran els länder o estats federals els encarregats de determinar les localitzacions i el nombre d'unitats mòbil per la vacunació del seu territori.

El subministrament de la vacuna no serà possible pels metges generals de capçalera, almenys en un inici, perquè la quantitat de vacunes serà escassa, però s'entregaran a través de centres de vacunació designats. L'estratègia inclou la implementació d'equips de vacunació mòbils i especials per arribar a les persones grans de mobilitat limitada que resideixen en estats rurals.

Una comissió d'experts ha recomanat que es prioritzi la vacuna a les persones grans i les persones en risc particular, així com als treballadors sanitaris. De totes maneres, els grups d'edat encara estan per definir.

El programa inclou la necessitat de reactivar doctors retirats i jubilats per ajudar amb els plans de vacunació, ja que preveu una ampliació del personal sanitari per fer front a l'administració de vacunes.

El personal sanitari farà un seguiment regular de les persones que rebin la vacuna.

França

La vacuna a l'estat francès no serà obligatòria. El govern francès preveu aprofitar les estructures i els serveis ja existents per la vacunació de la covid-19, de manera que no entregaran vacunes a metges generals ni centres de salut primària.

El pla consta de tres fases per prioritzar la vacunació de la covid-19, que planeja començar a finals de desembre o principis de gener. En la primera fase es vacunaran les persones que viuen en residències d'ancians, en la segona ho faran el personal sanitari, les persones de més de 75 anys, seguides de les de més de 65 anys amb comorbiditats (una o dues malalties addicionals), en la tercera fase es començarà a vacunar el gruix de la població.

França farà un pla de revisió constant de factors crítics com la capacitat de subministrament de vacunes, els recursos humans necessaris per vacunar i posarà atenció en les novetats que apareguin sobre la vacuna.

Itàlia

El pla de vacunació italià inclou la vacuna gratuïta i no obligatòria, de moment. El pla encara pot canviar.

Els primers a rebre la vacuna seran els metges i el personal sanitari, seguits dels ancians que viuen en residències. Després, tindran prioritat els majors de 80 anys, seguits dels de 70 i els que pateixin una malaltia crònica. Posteriorment, la vacuna es distribuirà als treballadors clau com metres, policies o persones de seguretat de les presons, i després s'oferirà a la població general. De totes maneres, l'edat encara està subjecte a recomanació.

La vacuna es distribuirà a les estructures de vacunació que ja existeixen, de manera que es pretén aprofitar els espais que ja s'utilitzen. De moment, el govern italià està treballant en una estratègia que pugui garantir la disposició de personal sanitari suficient per injectar les vacunes.

Itàlia revisarà les novetats sobre les característiques i el consum de la vacuna.

Bèlgica

La conferència interministerial de salut pública de Bèlgica encara no ha arribat a un acord sobre l'estratègia de vacunació contra el coronavirus. El pla de vacunació ha de ser decidit i aprovat pel govern federal, que s'encarrega de les comandes i la validació, i per les entitats federades, que són les responsables de la prevenció. Els líders belgues han anunciat que pretenen començar la vacunació el dia 5 de gener de 2021.

En principi, la vacuna serà gratuïta per tothom que visqui o es quedi a Bèlgica, i no serà obligada.

Tindran prioritat de vacunació les persones de més de 65 anys, els adults entre els 45 i els 65 anys amb comorbiditats, el personal sanitari i altres grups de risc.

L'estratègia inclou un grup de treball que aplegarà científics, representants d'administracions federals i estatals, gestors de crisi i representants d'organitzacions professionals que tindrà la tasca d'identificar, assignar i donar suport a totes les accions necessàries per implementar l'estratègia de vacunació. A més, revisaran de forma continuada els recursos humans per vacunar a la població i la capacitat de subministrament de la vacuna.

A banda, s'està preparant una estratègia de distribució i logística. El pla també inclou l'entrenament de personal mèdic per administrar les vacunes i assegurar-se suficient capacitat per administrar-les.

Països Baixos

El govern holandès preveu començar la vacunació el dia 4 de gener de 2021, si els reguladors europeus aproven les vacunes candidates. El programa de vacunació és provisional i està subjecte a diversos canvis en els dies vinents. La vacuna serà gratuïta i voluntària.

Es prioritzarà la vacunació de les persones de més de 60 anys, persones mèdicament vulnerables i treballadors sanitaris que estiguin en contacte directe amb pacients amb covid-19.

S'entrenarà al personal mèdic per administrar les vacunes, i se subministraran en estructures de vacunació ja existents, i no en centres de salut primària. A més a més, es farà una revisió continuada de les capacitats d'emmagatzematge de la vacuna i l'atenció a les novetats relacionades amb la vacuna de la covid-19, per poder adaptar l'estratègia en cas de necessitat.

Regne Unit

El Regne Unit ha estat el primer país a aprovar temporalment la vacuna de Pfizer-BioNtech, tal com va anunciar el govern britànic dimecres.

Les autoritats locals gestionaran la implementació del programa de vacunació, que està programat per començar la setmana vinent. La vacuna es distribuirà en centres sanitaris, però el govern britànic ha planejat col·locar punts de vacunació a diversos llocs del país.

S'han creat nou grups d'edat per prioritzar la vacunació. Els primers que podran vacunar-se seran les persones que viuen en residències d'ancians, i els seus cuidadors. Després les persones de més de 80 anys i el personal sanitari de primera línia. Posteriorment, les persones de més de 75 anys. Seguides de les de més de 70 anys i els adults de més de 65 anys vulnerables o d'alt risc. En el cinquè grup s'hi inclouen les persones de més de 65 anys. Seguides de totes les persones d'entre 16 i 64 anys d'alt risc per culpa d'una malaltia. Després hi ha els majors de 60 anys, seguits dels majors de 55 anys. En l'últim grup, els de més de 50 anys.

El Comitè Conjunt de Vacunació i Immunització (JCVI, per les seves sigles en anglès) monitorarà contínuament les dades de les vacunes en desenvolupament.