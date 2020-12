Forcadell i Bassa abans de tornar a presó: «Per molt que ens vulguin trepitjar, no ho aconseguiran»

Carme Forcadell i Dolors Bassa ja tornen a ser a la presó, la primera a Wad-ras i la segona al centre penitenciari de Figueres, un cop han rebut la notificació del Tribunal Suprem que els ha revocat el tercer grau com a la resta de presos independentistes. "Per molt que els vulguin trepitjar, no ho aconseguiran", ha clamat l'exresponsable de Treball del Govern de Carles Puigdemont.

Unes 200 persones s'ha concentrat a l'indret per donar-li suport. Forcadell ha arribat davant la presó cap a dos quarts de nou al costat del vicepresident en funcions de president Pere Aragonès i del president del Parlament, Roger Torrent. També hi havia la portaveu d'ERC al Parlament Marta Vilalta, i el cap del grup municipal de Barcelona, Ernest Maragall, a més del president del PDECat, David Bonvehí. Abans d'entrar Forcadell ha adreçat un missatge als concentrats: "Mai us agrairem prou el suport, sabem que persistireu, us estimo". A la concentració també hi ha hagut el vicepresident del Parlament, Josep Costa, de Junts per Catalunya, i Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC.

Quan ha arribat Forcadell al costat dels màxims dirigents d'ERC, els concentrats han cridat consignes en contra del partit per haver aprovat els pressupostos. Després del parlament breu, l'expresidenta del Parlament s'ha adreçat a la presó i just a la porta ha tornat a girar el cap per acomiadar-se dels concentrats.

Abans, l'expresidenta del Parlament ha havia publicat un vídeo a les xarxes socials. "Soc a punt d'entrar a la presó per decisió d'una fiscalia i uns tribunals que no han fet res més que agreujar la situació i el conflicte entre Catalunya i Espanya, un conflicte que sabem que només es pot resoldre parlant, dialogant i votant", ha subratllat. "Avui ens tornen a la presó, però mai podran tancar la nostra voluntat de construir un país més just, més solidari i més lliure", ha indicat a la piulada de Twitter on ha adjuntat el vídeo.

Forcadell ha afirmat que va ser un "honor" ser presidenta del Parlament i ha assegurat que tant ella com els membres de la Mesa van defensar "sempre" la sobirania del Parlament, la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa dels diputats, així com la separació de poders com a base de la democràcia.

"Però tots sabem que jo no entro a la presó per haver estat presidenta del Parlament, sinó per haver estat presidenta de l'ANC, per haver estat una activista", ha indicat Forcadell. Per això ha encoratjat a "continuar treballant per un país més just, més solidari i més lliure". I ha afegit: "Us demano que no tanqueu mai els ulls davant de la injustícia, que defenseu sempre la llibertat".

L'exconsellera Dolors Bassa també ha hagut de tornar a la presó, en el seu cas a Figueres, i també ha volgut enviar un missatge: "Diguin el que diguin, el diàleg i la negociació hi seran sempre". Bassa, visiblement afectada, ha estat acompanyada per un centenar de persones que s'han concentrat a les portes del centre penitenciari per donar-li suport. "Facin el que facin, no ens rendirem, seguirem endavant", ha dit. L'exconsellera també ha reiterat que les "conviccions" estan intactes i que, malgrat la "ràbia i impotència" d'aquest divendres, continuaran "endavant". Bassa ha volgut agrair als assistents a la mobilització la seva presència i ha acabat el seu discurs amb un "Visca Catalunya!" i "Visca l'Empordà".

Abans, Bassa també ha fet públic un vídeo a les xarxes socials. "Ens tornen a tancar a la presó, ens tornen a engarjolar. No per esperat és menys dolorós. Però malgrat tot, tot i que hem passat un temps de bri d'aire fresc més llarg que els companys que estan a Lledoners, ara tornem a la gran repressió. Les conviccions són les mateixes, continuem amb les conviccions fermes. Perquè malgrat els forrellats, els murs i els panys de seguretat, les nostres ànsies de llibertat col·lectiva no s'acaben", afirma l'exconsellera de Treball.