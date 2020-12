Què diuen els titulars en paper d'aquest divendres?

"El Berguedà té l'índex de morts per habitant més elevat de tot Catalunya" és el titular principal de Regió7 d'aquest divendres, 4 de desembre. La fotografia és per a la nova seu del Govern a Manresa, presentada ahir, paisatge del futur per a la ciutat. El diari també destaca que la Generalitat atura la desescalada pel «sobtat» enfortiment de la covid; s'enfronta a dos anys de presó per un xoc mortal a la C-16 a Balsareny; el jutge ordena desallotjar l'1 de març l'Escola Popular del Barri Antic de Manresa; i al d'Entrada, «La vampira de Barcelona», crònica negra catalana a la pantalla gran.

Titulars diversos als diaris d'aquest divendres: