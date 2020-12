Talls a Rodalies durant el pont per obres a la Sagrera i Sants

Les obres que s'executaran en els pròxims dies a l'estació de la Sagrera obligaran a interrompre la circulació per l'actual via única entre el Clot i Badalona entre el 5 i el 8 de desembre, dia que, per primera vegada, circularan trens per l'interior de la futura estació.



Adif Alta Velocitat executarà entre aquest dissabte dia 5 de desembre i el pròxim dimarts 8 de desembre l'última fase de les obres per al trasllat de les vies de la línia Barcelona-Mataró-Maçaneta l'interior de l'estructura de la futura estació de la Sagrera a Barcelona. També hi haurà obres a Sants que afectaran el servei.



Les línies que d'una manera o una altra es veuran afectades aquests dies són:

R1 (l'Hospitalet de Llobregat – Malgrat/Maçanet-Massanes per Mataró)

(l'Hospitalet de Llobregat – Malgrat/Maçanet-Massanes per Mataró) R3 (Puigcerdà – l'Hospitalet de Llobregat per Vic)

(Puigcerdà – l'Hospitalet de Llobregat per Vic) R4 (Sant Vicenç de Calders – Manresa per Vilafranca del Penedès)

(Sant Vicenç de Calders – Manresa per Vilafranca del Penedès) R7 (Cerdanyola Universitat – Sant Andreu Arenal)-R8 (Martorell – Granollers Centre).

?? #ATENCIÓ!



?? Del 5 al 8 de desembre, els serveis de Rodalies de Catalunya es veuran afectats per les obres executades per Adif a Sants i a l'àmbit de la futura estació de La Sagrera.



?? Consulta les modificacions de les línies R1, R3, R4 i R7: https://t.co/qxTSUGtrYU pic.twitter.com/uN1tDDNDo0 — Rodalies Catalunya (@rodalies) December 4, 2020

Quatre vies a Sants

Es poden consultar en aquest enllaç les concrecions:Així, està previst que durant dimarts dia 8 de desembre els trens de la líniasense parada, per l'interior del nou traçat soterrat de l'estació.Aquest nou traçat té una longitud d'1,98 quilòmetres des del triangle ferroviari fins a la boca del túnel que dona accés a l'estació de Barcelona el Clot-Aragó.Renfe ha establertper garantir la mobilitat dels viatgers.D'altra banda, Adif també ha programat l'execució de dues noves fases de les obres d'infraestructura necessàries per adaptar l'esquema de vies d'estacionament d'ample convencional a l'estació de Barcelona Sants a la nova configuració, cosa que permetrà disposar de 4 vies per a la parada de trens que accedeixen a la terminal per cada un dels dos túnels d'accés.Es tracta de les fases 6 i 7 que s'executaran en diferents dies entre el dissabte 5 i el 18 de desembre i es faran actuacions a les vies 8, 9 i 10.