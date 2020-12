Forcadell i Bassa retornen a la presó en revocar el Suprem el seu tercer grau

L´expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l´exconsellera Dolors Bassa van reingressar ahir a la presó per complir condemna en segon grau, com els altres set presos del procés, després que el Tribunal Suprem suspengués la seva semillibertat en considerar-la prematura.

Dels nous presos del procés, només Forcadell i Bassa seguien en tercer grau, ja que a diferència del que passava amb els set interns de Lledoners -Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, a qui els va ser suspès cautelarment a finals de juliol-, en el seu cas al jutjat de vigilància penitenciària va mantenir la seva semillibertat fins que el Suprem resolgués els recursos, de manera que només anaven a dormir a la presó de dilluns a dijous.

Finalment, el Suprem va revocar ahir la semillibertat als nou presos i va deixar sense efecte l´aplicació de l´article 100.2, que els permetia sortides laborals i de voluntariat complint condemna en segon grau, en concloure que no està connectat amb la seva reinserció.

Un cop els centres penitenciaris de Puig de les Basses i de Wad-Ras van rebre a la tarda la notificació oficial que el Suprem havia revocat el tercer grau a Forcadell i Bassa, els responsables de les dues presons s´hi van posar en contacte per informar-les que havien de reingressar ahir mateix a la presó. Forcadell va anar a Wad-Ras cap a les 20:50 hores, on l´esperaven desenes d´independentista per mostrar el seu suport, entre ells el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del Parlament, Roger Torrent. Abans d´entrar a la presó, Forcadell va agrair que els independentistes sempre hagin estat al seu costat: «Mai us agrairem prou tot el suport. Sabem que ens estimeu i sobretot sabem que persistireu i persistirem», ha indicat.

Per la seva banda, Bassa va arribar al centre de Puig de les Basses cap a les 20:30 hores i es va adreçar a les desenes de persones que s´hi van concentrat per donar-li suport: «Facin el que facin, no ens rendirem, seguirem endavant. Diguin el que diguin, el diàleg i la negociació hi seran sempre. Per molt que ens vulguin trepitjar, no ho aconseguiran», va prometre.

L´ANC vca protestar ahir al vespre contra la decisió de Suprem amb l´organització d´una desena de marxes de vehicles fins Wad-Ras i Puig de les Basses.

El Suprem va basar la seva decisió de revocar el tercer grau als nou presos del procés que considera necessari que transcorri un període de temps major per avaluar adequadament l´evolució de l´intern i el tractament penitenciari, més quan es tracta de condemnes elevades (de 9 a 13 anys de presó) de les que cap ha complert la meitat, i la majoria ni tan sols una quarta part. Per a l´alt tribunal, la concessió del tercer grau a un intern que no hagi complert la quarta part de la condemna (tots ells excepte Cuixart, Sànchez i Forn, que tampoc han complert la meitat) és excepcional i exigeix «una justificació reforçada». Per això, la Sala carrega contra l´administració penitenciària catalana per decisions que creu que s´allunyen de l´adequat compliment de les seves funcions en destacar que «no pot distanciar-se dels principis i garanties que informen de l´execució de les penes de presó imposades pels tribunals», perquè «el seu acatament de la legalitat no s´ha de fer dependre del seu grau d´identificació o desacord amb l´argumentació jurídica» de la condemna. La Generalitat va avalar el 14 de juliol passat la proposta de les juntes de tractament de les presons catalana on compleixen condemna els nou presos del procés per concedir-los el tercer grau, en una decisió que es revisa com a màxim cada sis mesos, període que es compleix el pròxim 14 de gener.

La decisió del Suprem va generar una allau de crítiques entre l´independentisme . La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va afirmar que als presos se'ls han vulnerat els drets penitenciaris i va qualificar la decisió del tribunal de «vergonya, crueltat i injustícia». Per la seva banda, el president del Parlament, Roger Torrent, va considerar que la decisió és «pura venjança» per part de la «croada dels enemics del diàleg», i va instar el Govern a impulsar una amnistia. També la resta de presos del procés van atribuir la revocació al desig «de venjança» contra l'independentisme.