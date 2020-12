Es registren menys incendis en edificis i menys víctimes mortals que el 2019

Els serveis dels Bombers per incendis en edificis s'han reduït respecte a anys anteriors tot i el confinament domiciliari, i també les víctimes mortals i els ferits, segons dades del cos fins al 30 de novembre. En total, han atès 3.710 serveis, amb 7 víctimes mortals i 537 ferits. Durant el 2019 van atendre 4.840 incendis, amb 18 persones mortes i 724 amb ferides.

Ara bé, els Bombers reclamen extremar les precaucions a la llar amb la baixa de temperatures i l'ús de calefactors, estufes i altres aparells. A més, alerten que les xifres segueixen sent altes i defensen la conveniència d'instal·lar detectors de fum. Aquesta nit, els Bombers han treballat en un foc a Badalona on ha cremat un menjador, amb sis afectats per fum.

La dada del novembre és de 349, però amb el fred és de preveure que la xifra es mantindrà o creixerà durant el desembre. Aproximadament un 20% dels incendis que afecten edificis tenen l'origen en xemeneies o altres sistemes de calefacció. Els bombers demanen fer una bona instal·lació i revisions per part de professionals, i netejar, mantenir i fer un bon ús de les llars de foc per evitar incendis, així com prendre mesures preventives, com ara allunyar materials inflamables, col·locar una pantalla mataguspires o tenir ventilació a l'habitació per evitar ensurts.