La velocitat de contagi es torna a disparar per sobre d’1 a l’Anoia i a la Cerdanya

L´actualització dels indicadors de la pandèmia feta per la Generalitat aquest divendres deixen dues males notícies. D´una banda, Catalunya ja ha superat els 16.000 morts per covid-19 des del març. D´altra banda, la velocitat de contagi del virus segueix creixent i ahir va tornar a pujar per quart dia consecutiu, fins a 0,95, tres centèsimes més que dijous. L´indicador es va apropant al temut 1, el valor a partir del qual es considera que la malaltia ja no estaria remetent si no expandint-se de nou. I això és precisament el que ja està passant a l´Anoia i a la Cerdanya, on l´RT és actualment d´1,47 i 1,27, respectivament.

El Bages (0,88), el Solsonès (0,78), l´Alt Urgell (0,72), el Moianès (0,48) i el Berguedà (0,32) tenien ahir una velocitat de contagi inferior a la global de Catalunya, especialment aquestes dues darreres, propietàries de les millors dades comarcals de tot el territori català. Al costat oposat hi havia la Conca de Barberà (2,26) i el Pallars Sobirà (2,03).

Mentre que a Catalunya l´Rt va a l´alça, el risc de rebrot va baixar ahir cinc punts i es va situar en els 212. Altra vegada el Berguedà (69) i el Moianès (199) també surten ben parades en aquesta taxa. Al Bages, aquest divendres era de 270 (-3); a l´Anoia, de 245 (-9); al Solsonès, de 277 (-41); i a l´Alt Urgell, de 226 (-24). Per contra, a la Cerdanya, el risc de rebrot va guanyar 85 punts en 24 hores, i es va enfilar fins als 549. A Puigcerdà i comarca hi ha 74 malalts de covid-19 amb capacitat de contagi. Al Bages són 557; a l´Anoia, 214; al Berguedà, 78; al Solsonès, 47; al Moianès, 69; i a l´Alt Urgell, 93.