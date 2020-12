Jordi Pesarrodona anuncia que es presenta a les primàries de JxCat del 14-F per la demarcació de Barcelona

L'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada i pallasso, Jordi Pesarrodona, ha anunciat que es presenta a les primàries de JxCat del 14-F per la demarcació de Barcelona. Ho ha dit a través d'una piulada a Twitter, on ha assegurat que ho fa per poder "donar veu" a totes les persones "represaliades". "He decidit presentar la meva candidatura com a simpatitzant" ha explicat, afegint que "la transversalitat ideològica és imprescindible per assolir la independència". D'aquesta manera Pesarrodona se sum a la llista de competidors que participaren a les primàries de la formació per formaar part de les llistes i acompanyar la presidenciable Laura Borràs.

Paral·lelament, i també a través de xarxes socials, l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, ha celebrat la desició de Pesarrodona i li ha desitjat sort. "Content que gent com tu, Jordi, s'impliqui ara en la política" ha subratllat.