El risc de rebrot es dispara per segon dia a la Cerdanya, i s'apropa als 900 punts

Amb Puigcerdà al capdavant, el risc de rebrot a la Cerdanya ha tornat a registrar un increment aquest diumenge, i ja s'enfila als 876 punts, 169 més que ahir i 296 més que divendres. És la segona comarca amb l'indicador més elevat de tot Catalunya, mentre la seva capital lidera el rànquing a nivell municipal i és l'única que passa dels 1.000 punts (dissabte l'índex era de 854 i ara és de 1.066). També és la que presenta una major incidència acumulada a 14 dies, amb 544 punts.

Amb aquest índex disparat a la Cerdanya, el risc de rebrot manté una evolució desigual en el conjunt de les comarques centrals, i aquest diumenge també ha crescut fins a 292 punts al Bages (+9), fins a 216 a l'Alt Urgell (+16), i fins a 92 al Berguedà (+26), que es manté com una de les cinc comarques catalanes amb l'índex més baix. En canvi, l'Anoia continua elevat, a 233 punts, tot i que n'ha retrocedit 17 respecte ahir; i el Solsonès, amb un risc de rebrot de 202 punts (-11), i el Moianès, de 142 (-26), mantenen el descens continuat que han experimentat des de la segona meitat de novembre.

A nivell municipal, i per sota de Puigcerdà, entre les principals poblacions de l'àmbit de Regió7 amb un risc de rebrot més alt hi ha Martorell (507 punts), Manresa (420), Igualada (323), Esparreguera (297), i Olesa (238).



Tres comarques amb una Rt d'1



Seguint la tendència a l'alça que s'ha registrat aquests darrers dies en el conjunt de Catalunya, la velocitat de propagació (Rt) de la covid també va en augment a la Catalunya Central, que ja té tres comarques per sobre de la barrera crítica de l'1. Fins ara hi havia la Cerdanya, que amb un 1,68 és la tercera que té el pitjor registre de Catalunya després de la Conca de Barberà i al Ribera d'Ebre; i l'Anoia, amb un índex d'1,51, però les dades d'aquest diumenge hi han afegit el Bages, amb una Rt d'1,01. També ha augmentat a l'Alt Urgell (0,73), al Berguedà (0,65), i al Moianès (0,56). En canvi, al Solsonès ha baixat i ara l'índex se situa a 0,60.

En el conjunt de Catalunya la velocitat de contagi també continua a l'alça i ja es troba a 0,99, una centèsima més que dissabte, mentre que el risc de rebrot ha disminuït lleugerament les 24 hores i aquest diumenge és de 205 punts, quatre menys que ahir. S'han declarat 790 casos nous de covid confirmats per PCR o tests d'antígens, i hi ha hagut 63 noves defuncions, que eleven fins a 16.152 el total de morts per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Aquest diumenge hi havia 1.516 pacients ingressats amb covid als hospitals de Catalunya, 28 més que el dia anterior, mentre que el nombre de persones a l'UCI ha baixat d'11 i ara és de 389.