El risc de rebrot es torna a enfilar a la Cerdanya, a més de 700 punts

La Cerdanya és una de les comarques on més s´està notant l´empitjorament dels indicadors de covid des que es van començar a relaxar les restriccions d´aquesta segona onada. El risc de rebrot ha anat creixent de forma continuada els últims vuit dies en aquest territori i ahir tornava a superar els 700 punts que havia deixat enrere a mitjan novembre, i que situen ara la Cerdanya com la comarca amb el nivell més alt de tot Catalunya després del Pallars Jussà. La capital, Puigcerdà, és el municipi català amb més risc de rebrot (854 punts).

Tot i la tendència negativa de l´última setmana, el risc de rebrot a la Cerdanya es va disparar especialment ahir, amb 127 punts més respecte al dia anterior, en què l´índex se situava en 580. En el conjunt de les comarques centrals l´evolució en les darreres hores ha estat desigual, i més enllà de la forta pujada de la Cerdanya, el risc de rebrot també va tenir ahir lleugers increments al Bages, que ara és de 283 punts (+10), a l´Anoia, que és de 250 (+5), i al Berguedà, on l´índex ahir va augmentar de 2 punts i se situa als 66, amb la qual cosa es manté com la segona comarca amb el risc de rebrot més baix després de la Val d´Aran. A l´Alt Urgell, al Solsonès i al Moianès, l´indicador va experimentar ahir una millora respecte al dia anterior, si bé encara es manté per sobre dels 200 punts al Solsonès (213) i a l´Alt Urgell (201), mentre que al Moianès ara se situa als 168. En aquesta comarca l´índex ha millorat substancialment després que a mitjan novembre el risc de rebrot s´acostava als 2.000 punts.

La velocitat de contagi també va tenir ahir un increment generalitzat en el conjunt de la Catalunya Central (tret de l´Alt Urgell i el Solsonès), si bé el gruix de les comarques d´aquest àmbit es mantenen a la part baixa en relació amb el conjunt de Catalunya. El Berguedà és la que té l´índex més baix, amb una Rt de 0,43, seguit de la Vall d´Aran, i del Moianès (0,51), el Solsonès (0,64), i l´Alt Urgell (0,70). El Bages, amb una velocitat de contagi de 0,94, tampoc no arriba a la barrera crítica de l´1, que sí que superen la Cerdanya i l´Anoia, on aquest indicador continua disparat i se situa a 1,48 a la Cerdanya i a 1,53 a l´Anoia. En contrast amb el Berguedà, que tanca el rànquing, aquestes dues comarques es troben a la part alta, dins les deu primeres posicions en el conjunt de Catalunya. La Cerdanya també va ser una de les comarques on ahir més es va disparar la velocitat de contagi.

La velocitat de propagació de la covid a Catalunya (l´Rt) continua a l´alça, i ahir ja es trobava al 0,98, tres centèsimes més que el dia anterior.

Les dades facilitades ahir pel Departament de Salut constaten la tendència a l´alça que s´ha anat mantenint aquests darrers dies a Catalunya, tenint en compte que l´Rt era de 0,78 fa una setmana. En canvi, el risc de rebrot va baixar lleugeramenht i ahir se situava als 209 punts, tres per sota respecte divendres. La incidència a 14 dies és de 232,04 entre el 25 de novembre i l´1 de desembre i se situa clarament per sota dels 311,32 de l´interval anterior (del 18 al 24 de novembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o testos d´antígens (TA), ahir se´n van declarar 1.317 més, que elevaven fins a 316.580 el total de casos des de l´inici de la pandèmia, i en el període del 25 de novembre a l´1 de desembre n´hi va haver 8.302. Això situa l´actual taxa de confirmats per PCR i TA en 107,81 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (de 124,23).

Ahir també es va informar de 45 morts més, amb un total de 16.089 des de l´inici de la pandèmia. Pel que fa al nombre de persones ingressades van ser 1.487, 37 menys que el dia anterior, i 400 persones a l´UCI (18 menys)