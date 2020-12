Vilagrà enceta la cursa cap al 14-F amb Aragonès al seu Santpedor natal

La santpedorenca Laura Vilagrà va fer ahir la seva primera compareixença pública al costat de Pere Aragonès, amb qui formarà tàndem a les llistes d´ERC el 14 de febrer, des del seu poble natal i d´on va ser alcaldessa durant 12 anys. Durant el matí van fer un recorregut pel Bages que va incloure la Fundació Ampans on Vilagrà havia treballat, i que va culminar als aiguamolls de la Bòbila de Santpedor, amb un acte que servia de presentació conjunta als mitjans.

La visita, en què Vilagrà va fer d´amfitriona de la seva terra, arribava l´endemà de la revocació del tercer grau als independentistes presos dictada pel Tribunal Suprem. Una decisió que els dos polítics van condemnar enèrgicament, i van assegurar que «és un cop dur» malgrat que ja s´ho esperaven.

Segons Aragonès, tampoc «no és casualitat» que la resolució s´hagi donat a conèixer en un moment «en què l´independentisme fa més política que mai», coincidint amb el suport que ERC ha anunciat aquesta setmana als futurs pressupostos de l´estat. Tanmateix, «la nostra resposta serà no moure´ns ni un mil·límetre del nostre compromís per millorar i defensar la dignitat de les persones, avui i en el camí cap a la independència», va apuntar, tot apel·lant «al diàleg i la negociació».

I és que, «davant de la repressió, cal més política que mai», i segons Aragonès això es tradueix en «una solució democràtica» que implica «Llei d´amnistia i l´impuls d´un referèndum d´autodeterminació. És l´hora d´avançar en aquest sentit perquè la via judicial és una via morta per solucionar el conflicte derivat de l´empresonament i la repressió».

La número dos d´Aragonès a les llistes d´ERC, Laura Vilagrà, també va rebutjar la revocació «disfressada de resolució judicial» del tercer grau als independentistes presos dictada pel TS, i va dir que «és un acte de venjança».

La santpedorenca, de qui s´ha conegut públicament fa pocs dies el salt a la política nacional, va parlar del seu tàndem amb Aragonès com «una nova generació de polítics que volem representar l´independentisme desacomplexat, el de tota la vida, el que va ajudar a muntar l´1 d´octubre», i el va definir com «un independentisme integrador, obert, social i que pretén que hi hagi moltes més persones que s´hi incorporin». Vilagrà es va mostrar convençuda que «ERC és l´eina més útil per aconseguir-ho», entre altres coses perquè el partit «no depèn de les elits, no estem subjugats als poders econòmics i financers, i això ens dona molta llibertat per comandar la nau de la Generalitat, portar el país cap a la independència, i gestionar el dia a dia amb una agenda econòmica, social, ecològica i que lluiti contra les desigualtats».