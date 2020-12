El Govern valora autoritzar l'obertura de centres comercials a mitja setmana si l'evolució de la pandèmia és favorable

La Generalitat valorarà a mitjans d'aquesta setmana si és possible reobrir els centres comercials, després que segueixin amb la persiana abaixada aquest dilluns al no canviar de tram. Ho ha explicat el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, que ha afegit, però, que és l'autoritat sanitària qui ho haurà de valorar, depenent de l'evolució de la pandèmia. Tremosa insisteix que el departament d'Empresa està estudiant ajudes per a aquest sector tot i que les condiciona a la disponibilitat pressupostària. Ha destacat que el seu departament destinarà 240 milions en total a diversos sectors i que han accelerat el pagament perquè els afectats rebin les ajudes en 30-40 dies en comptes d'en 4 o 5 mesos.

Ramon Tremosa ha visitat aquest dilluns la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Juncosa (Garrigues) i ha celebrat que el reg gota a gota ha permès més que duplicar la producció oleícola. Tremosa ha destacat que l'oli de les Garrigues és "d'altíssima qualitat" i confia en l'exportació internacional per superar la crisi de la covid-19 i per garantir l'arrelament de la gent al territori i consolidar les explotacions actuals.

En aquest sentit, ha recordat que l'economia catalana va sortir de l'última crisi exportant i que el sector l'agroalimentari n'és un exemple aquest any. "En el sector porcí està batent rècords històrics d'exportació i darrere hi ha d'anar el vi i l'oli, perquè només venent fora consolidarem la producció a dins", assegura.

Tremosa ha recordat que el departament d'Empresa, a través de l'oficina d'internacionalització –Acció-, que fa 30 anys que capta inversions i afavoreix l'exportació de productes catalans. Catalunya, ha dit, en els últims 10 anys gairebé ha duplicat les seves exportacions i a finals del 2019, l'economia catalana exportava el 30% del seu PIB i era de les economies més exportadores d'Europa, molt a prop d'Alemanya que encapçala la llista.