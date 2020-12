La velocitat de contagi s'enfila fins a l'1,21 a Manresa i el risc de rebrot fins als 471 punts

Els indicadors de la pandèmia han començat a fer sonar les alarmes a Manresa. La velocitat de contagi (Rt) s'ha disparat per sobre d'1, segons el Departament de Salut, que situa la taxa de la capital del Bages aquest dilluns en l'1,21. És a dir, que el virus s'està expandint de nou i cada 10 malalts de covid de la ciutat estan transmetent la malaltia a 12 persones més. Al global de la comarca, l'Rt és unes dècimes inferior, 1,08, tot i que en tots dos casos són xifres per sobre de la dada catalana: 0,99.

En set dies, els nous casos de coronavirus detectats per PCR o test d'antígens a Manresa han anat a l'alça un 20% mentre que a Catalunya han descendit un 10%. Així, si del 20 al 26 de novembre van ser 139, del 27 de novembre al 3 de desembre han estat 169, 30 més. D'aquests, 12 es van detectar gràcies als cribratges massius que es van dur a terme els dies 1 i 3 al centre cívic de la Font dels Capellans i a la Biblioteca de l'Ateneu. La combinació d'aquestes dades i de l'Rt fan que avui, el risc de rebrot a la ciutat sigui de 471, 271 més que l'índex de Catalunya (200). El número total d'afectats és ja de 3.612 des de l'inici de la pandèmia.

Al Bages, on el risc de rebrot és de 310 punts, l'augment de casos ha estat de 7 (259 entre el 27 de novembre i el 3 de desembre davant els 252 del 20 al 26 de novembre).

El Berguedà també té una RT alta, d'1,29 i un risc de rebrot de 189 punts (en ascens per tercer dia consecutiu). En set dies s'han reportat a la comarca 28 nous contagis, 2 menys que en els set dies previs, quan van ser 30. I això que com al Bages s'hi van dur a terme cribratges massius la setmana passada que van fer passar els testos practicats dels 959 als 2587.





Catalunya ja acumula 349.000 casos i 16.177 defuncions

Segons Salut, els casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA) a tot Catalunya, en el període del 27 de novembre al 3 de desembre van ser 7.990, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van detectar 8.859. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 103,76 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (115,04).

Durant l'última setmana s'han fet 125.393 proves PCR i 91.179 tests d'antígens, dels quals un 4,02% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (5,05%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 43,34 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 349.900 casos, 317.952 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. El total acumulat de morts arriba a les 16.177 (25 notificades en les últimes 24 hores): 10.014 en hospitals o sociosanitaris (+20), 4.337 en residències (ídem), 963 en domicilis (+2) i 863 no classificades (+3). Entre el 27 de novembre i el 3 de desembre s'han declarat 314 morts, una xifra similar a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 316.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval estaven ingressades 1.525 persones a l'hospital. La setmana anterior, entre el 20 i el 26 de novembre, hi va haver 1.748 ingressats.