Von der Leyen i Johnson es reuniran a Brussel·les després d'una nova trucada sense cap avenç

El primer ministre britànic, Boris Johnson, viatjarà "en els pròxims dies" a Brussel·les per reunir-se amb la presidenta de la Comissió Europea. En la trucada d'aquest dilluns, Johnson i Von der Leyen han constatat que "encara hi ha diferències significatives" per a l'acord sobre la futura relació i no han fet cap avenç en les converses. Els tres àmbits més conflictius continuen sent des del principi la igualtat de condicions en comerç, la pesca i la governança del pacte. "No es donen les condicions per tancar un acord", apunten en un comunicat conjunt en què indiquen que han demanat als equips negociadors preparar un resum dels punts que queden per tancar per tractar en la trobada presencial que faran a Brussel·les.