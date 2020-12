Bernat Solé: «El vot electrònic ens ajudaria de cara a les eleccions, però no és una opció»

El departament de Solé, conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, és l'encarregat d'organitzar les eleccions del Parlament de Catalunya, previstes per al 14 de febrer del 2021 i en el marc d'una situació sanitària inèdita que canviarà tant la campanya com la jornada electoral tal com les coneixem

El conseller d´Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, Bernat Solé (Agramunt, 1975), es va reunir ahir amb els alcaldes i alcaldesses de la Catalunya Central per tal d´abordar l´organització de les eleccions al Parlament previstes pel 14 de febrer del 2021 i marcades per la situació sanitària derivada de la covid-19.

Primer de tot hem d'identificar tots els elements que cal regular per garantir-la. En aquest sentit, des de fa molts mesos estem treballant intensament per elaborar un pla d'organització de les eleccions que es fraccionarà amb una sèrie de protocols que haurà d'aprovar el PROCICAT. Aquests protocols regularan com han de ser els col·legis electorals, com ha de ser el moment de la votació, fomentar el vot per correu i faran possible que els positius que hagin de fer un vot presencial ho facin sense impediments.El primer que farem és una campanya per votar per correu. Si opta per fer-ho presencialment s'haurà de veure si el col·legi electoral serà el mateix. També demanarem és que porti el vot preparat des de casa. Un cop arribi al col·legi electoral es trobarà un recorregut segur unidireccional i emetrà el seu vot sense necessitat que els membres de la mesa entrin en contacte amb la seva documentació. També demanarem que hi vagi sol, que no hi vagi acompanyat i que hi sigui el menor temps possible. Si el votant és positiu de covid-19 o forma part d'un col·lectiu vulnerable s'habilitaran franges horàries.El vot electrònic seria la modalitat de vot que ens ajudaria a resoldre situacions com la que estem vivint i que també resoldria tot el vot a l'exterior però no és una opció possible. Per habilitar-lo cal una majoria de ? al Parlament i al Congrés dels Diputats. En aquests moments aquesta majoria no hi és i per tant no tindria cap mena de sentit generar falses expectatives a la ciutadania.Nosaltres treballarem perquè no hi hagi aquesta baixada. Evidentment, com a Govern podem fer i farem una campanya institucional explicant la modalitat del vot, però la decisió de si es va a votar o no és una decisió personal.Nosaltres prioritzem espais amplis com pavellons o espais cívics, però si un centre educatiu compleix amb les mesures també pot ser-ho. Simplement s'ha de tenir en compte que els col·legis es desinfectaran el dia abans i el dia posterior a les eleccions i això fa que en els casos que hi hagi activitat lectiva el dilluns s'haurà de contemplar una solució. De totes maneres, molts municipis de Catalunya el 15 de febrer l'han escollit com a dia de lliure elecció.Sí, hi haurà mítings però seran en formats no presencials. Interpel·lem a les candidatures a fer campanyes electorals a través de la imaginació que facin arribar el missatge però que preservin la seguretat i la salut de les persones. Si es vol fer algun acte presencial, s'haurà d'adaptar a la normativa vigent del PROCICAT.No podrà votar per correu però ho podrà fer de forma presencial al col·legi electoral. La jornada la plantegem per franges horàries, n'hi haurà una destinada a col·lectius vulnerables, una altra destinada a la majoria de població i una tercera, segurament la última, destinada a persones positives o aïllades per covid-19.Un escenari és obligar a anar a votar en unes hores determinades, però és la Junta Electoral qui ho haurà d'aprovar ja que no és competència del Govern. Si no ho fes, optarem per una jornada que fomenti uns horaris determinats.Les persones que estiguin a la mesa disposaran de les seves mascaretes, de pantalles facials i en el cas del vot dels positius s'hauran de dotar dels equips de protecció necessaris.Nosaltres estem preparant unes eleccions que encara no han estat convocades, per tant totes aquestes incògnites no es resoldran fins al 21 de desembre.