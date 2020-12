ERC proposa Roger Torrent per ocupar el número tres per Barcelona

La direcció d´ERC ha proposat que Roger Torrent ocupi el tercer lloc de la llista electoral per als comicis del 14 de febrer. El president del Parlament se situaria darrere la santpedorenca Laura Vilagrà, dues propostes que ara hauran de validar les bases de la formació. Torrent va insistir a defensar l´autodeterminació de Catalunya i l´amnistia per als presos independentistes, i també va situar com a prioritat la sortida de la crisi de la covid-19 «per l´esquerra». «Volem evitar que la crisi la paguin els de sempre», va insistir, i va garantir que ERC vetllarà per la independència «sense falses dreceres ni discursos buits». «Ens dedicarem a fer la nostra proposta política, amb vocació de mirar més enfora que no pas el propi melic independentista», va afegir.

Torrent va visitar ahir l´expresidenta del Parlament Carme Forcadell a la presó de Wad-Ras acompanyat del candidat d´ERC a les eleccions, Pere Aragonès, i de Laura Vilagrà. Un cop anunciada la proposta perquè ocupi el número tres de la candidatura, Torrent va lloar el projecte dels republicans i va lamentar que «hi havia qui el volia escapçar». «Com aquí per dur el país a la llibertat, a la justícia social i a la prosperitat», va resumir, si bé va assenyalar la sortida de la crisi de la covid-19 i la resolució del conflicte amb l´Estat espanyol com a objectius prioritaris de la seva presència a la llista electoral. Així, es va comprometre a reforçar les polítiques socials per atendre les famílies més colpejades per la crisi econòmica derivada de la pandèmia, mentre que va defensar la creació d´una Catalunya independent «justa, feminista i antifeixista». «Els presos i els exiliats mereixen que continuem lluitant per l´amnistia i l´autodeterminació, i no fer-ho des de falses dreceres ni discursos buits», va afegir.