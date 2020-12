El Govern encarrega a FGC la millora dels serveis ferroviaris en el corredor Lleida-Cervera-Manresa

El Govern ha acordat impulsar la millora dels serveis ferroviaris que comuniquen Lleida amb Manresa, mitjançant l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). L'actuació té la voluntat d'ampliar la freqüència i la qualitat dels serveis ferroviaris de la línia R-12 que comuniquen Lleida i Cervera i Lleida i Manresa per tal de millorar el servei de transport públic a l'àrea de Lleida. Aquesta actuació s'emmarca dins de les accions anunciades pel Govern per millorar els serveis de transport públic de proximitat a Lleida, amb una oferta conjunta de bus i tren. Entre les accions previstes, hi ha la gestió per a la compra de trens, un nou centre de control i un taller de manteniment.

Aquest acord faculta el Departament de Territori i Sostenibilitat per dur a terme, mitjançant FGC, els estudis i actuacions que correspongui, per formular la proposta de millora i implantació de serveis ferroviaris a Lleida i la seva connexió amb Manresa, i per proposar al Govern els acords complementaris a adoptar per a la prestació dels serveis encarregats.

Amb aquesta actuació, el Govern dona els passos necessaris per tal que FGC pugui iniciar les actuacions per poder assumir la prestació dels serveis ferroviaris en el corredor Lleida-Cervera-Manresa per tal d'oferir un servei de qualitat, com el que ja s'està oferint en el corredor Lleida-Balaguer-la Pobla de Segur. Entre les accions previstes hi ha la gestió per a la compra de trens, un nou centre de control i un taller de manteniment.

El sistema de transport públic de la rodalia de Lleida es completa amb la xarxa de bus exprés i amb les diferents línies de transport de viatgers per carretera que articulen una xarxa capil·lar gestionada per diverses empreses concessionàries de la Generalitat.