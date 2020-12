La limitació de la mobilitat pren gairebé un terç de la feina als tallers mecànics

No hi ha tantes avaries i, en general, no s´ha de fer el manteniment del vehicle tan sovint. Són els efectes directes que pateixen tallers mecànics de les comarques centrals consultats per aquest diari com a conseqüència de les restriccions de la mobilitat per la covid, en alguns casos amb descensos d´entre el 20 i el 30% del volum de feina durant la segona onada de la pandèmia. Sobretot es ressenten del toc de queda i del confinament municipal, que ha reduït la circulació per carretera de nit i el cap de setmana.

«La cartera de clients és prou gran com per anar treballant cada dia, però hi ha hagut una davallada», assegura Teresa Del Sar, de David Automoció de Manresa, si bé diu que ara no ha estat tan acusada com en la primera onada en què durant un temps només s´atenien serveis essencials, com vehicles de Mossos o de Bombers. Ara, el que es nota «és que el client que no és de Manresa vol el cotxe el dijous» per evitar el desplaçament fora del municipi durant el confinament perimetral de divendres a diumenge.

A més, diu que la crisi fa que la gent no gasti tant amb el cotxe i allò que no és necessari «es deixa per a més endavant». Posa d´exemple part de la feina que el taller ha tingut aquest estiu, «que ha sigut de posada a punt» sense despesa o gairebé, «per si de cas els feia falta per marxar uns dies», quan els altres estius era més habitual «una revisió completa que comporta més diners».

Deixant de banda els dies de confinament estricte de l´inici de la pandèmia, a Automòbils Casas de Berga la davallada de feina s´ha notat especialment aquesta tardor, després d´un estiu en què s´ha anat treballant però «diferent», assegura el gerent del taller, Jordi Casas. I és que, enguany les revisions per a viatges llargs han estat escasses i han donat pas a la demanda d´accessoris i mecanismes per enganxar bicicletes o autocaravanes al cotxe, que ja hi havia «però de forma més esporàdica», afegeix.

El descens de la demanda s´ha notat especialment entre particulars. Ho constata el responsable del taller Rodi Motor Services de Manresa, Moisès Torrallardona. Diu que tot i el parèntesi de l´estiu, amb més moviment, «venim d´una línia descendent des del març en què s´han recorregut menys quilòmetres i això ha fet allargar moltíssim el manteniment habitual dels vehicles», sobretot entre els particulars, apunta. I és que, a nivell de furgonetes «que han anat fent tant o més repartiment» o de determinats vehicles de gamma industrial, diu que fins i tot hi ha hagut un lleuger repunt, però que no compensa el descens entre la resta de clients.

A nivell de vendes el negoci a Rodi Motor funciona, però la feina al taller «s´ha vist molt afectada, i aquest últim confinament ho ha acabat d´agreujar», fins al punt que la clientela que hi porta el vehicle ha baixat «ben bé un 30%».

Al taller d´Autosantpedor, la feina ha caigut cap a un 20 % amb la pandèmia, «i es nota tant en vehicles avariats com en els que ens porten per fer manteniment», explica el seu responsable, Francesc Garcia, que també percep un interès del client per intentar gastar el mínim i en allò just i necessari, i si els pneumàtics poden allargar un parell de mesos més, s´esperen a canviar-los». Diu que els efectes es noten a nivell de particulars i especialment en determinats col·lectius com el taxi.

La caiguda generalitzada de la demanda per avaries als tallers mecànics ha tingut com a excepció les bateries dels vehicles, especialment després de la primera onada.

La majoria dels negocis consultats per aquest diari expliquen que en determinats moments s´ha notat un increment de clients que acudien al taller per problemes amb les bateries, que en la majoria dels casos es van ressentir del fet d´haver tingut el vehicle parat (o pràcticament) durant un temps. Uns problemes que poden tornar amb el fred.