Ouigo posa a la venda bitllets entre Barcelona i Madrid a 9 euros per viatjar entre el 10 de maig i l'11 de desembre

Ouigo, els trens que faran el servei d'alta velocitat a baix cost, ha començat a vendre bitllets a partir de 9 euros per viatjar entre Barcelona i Madrid des del 10 de maig –quan s'acaba l'estat d'alarma- fins a l'11 de desembre del 2021. En un inici, els trens de la companyia francesa SNCF havien de començar a circular el 15 de març, però el tret de sortida del servei s'ha posposat per les restriccions per combatre la covid-19. Els nens menors de 3 anys podran viatjar de forma gratuïta i els menors d'entre 4 i 13 anys podran fer-ho pagant un bitllet de 5 euros. La companyia està disposada a començar a operar a principis de la primavera com va anunciar prèviament "en funció de l'evolució de les restriccions de mobilitat".

"L'operador continuarà adaptant-se a cada moment a les decisions de les autoritats per assegurar que tots els passatgers tenen un viatge segur, còmode i senzill", assenyala un comunicat. La línia entre Barcelona i Madrid serà la primera que l'empresa gala operarà a l'Estat. El tren tindrà dues alçades i podrà acomodar 509 passatgers que podran baixar a Barcelona, Tarragona, Saragossa o Madrid.

La nova companyia d'alta velocitat comptarà amb deu sortides diàries que uniran la capital de l'Estat i de Catalunya trajectes de 2 hores i 30 minuts. La filial d'SNCF ja es treballa perquè el servei també arribi a València, Alacant, Còrdova, Sevilla i Màlaga i arribi a les 30 sortides diàries.

La tarifa base dels bitllets és de 9 euros i inclou un equipatge de mà i de cabina, així com l'opció de canviar el titular del viatge el dia abans. Per 9 euros més la companyia deixa que el client esculli i el seient, pugui reservar-ne un de més gran, portar una maleta addicional i connexió al sistema d'entreteniment OuiFun.

Les mascaretes seran obligatòries tant pels passatgers com per la tripulació, hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició dels viatgers i els trens es netejaran amb profunditat sovint.