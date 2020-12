Port Aventura estarà tancat fins al 27 de març per la covid-19

Port Aventura World de Tarragona es mantindrà tancat fins al 27 de març. «Les mesures excepcionals adoptades per les autoritats sanitàries per contenir la Covid no ens permeten obrir el nostre 'resort' per Nadal, per això ens mantindrem tancats fins a l'obertura de la nova temporada, prevista per al 27 de març», va transmetre l'empresa aquest dimecres.

Malgrat aquesta comunicació, la direcció de Port Aventura ha previst que la divisió d'esdeveniments i convencions pugui mantenir l'activitat en funció de les mesures previstes per les autoritats sanitàries a partir del gener. D'aquesta forma, «si s'autoritzen esdeveniments d'algun tipus, híbrids, més reduïts», Port Aventura podria afrontar-ne l'organització.

El parc temàtic tenia previst tornar a acceptar clients a partir del 21 de desembre, però l'actual situació de pandèmia desaconsella el retorn a l'activitat. L'obertura en dates nadalenques queda anul·lada. La del 2020 ha sigut la temporada més curta de la història del parc de Vilaseca-Salou, ja que només va estar obert des del 8 de juliol fins al 16 d'octubre, i amb restriccions d'aforament.