El PP es mostra disposat a renovar el CGPJ si s'exclou Podem i no hi ha indult als presos independentistes

El PP estaria disposat a permetre la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) si es compleix la seva condició inicial que Podem no sigui present a la negociació i al repartiment de cadires i, ara també, si el govern espanyol es compromet a no concedir els indults als presos independentistes. És el que recull una informació d'El País que assenyala que el PSOE i el PP estudien un repartiment a parts iguals dels 20 vocals de l'òrgan de govern dels jutges.

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha reaccionat a la informació via twitter en un missatge on ha recordat que el PP manté la petició d'excloure la seva formació malgrat que forma part de l'executiu. "Que el PP digui que per renovar el CGPJ hem de ser exclosos és una provocació habitual", escriu.

El líder de Podem també critica l'article d'El País, titulat "El PP, disposat a renovar el CGPJ després del 14-F si no hi ha indults". Segons Iglesias el titular omet que el PP exigeix que Podem sigui exclòs i per tant "compra el marc" dels populars.

Segons la informació d'El País, el PP té una "voluntat clara" d'acord per a la renovació del CGPJ, però busca una oportunitat per fer-ho després de les eleccions al Parlament de Catalunya si es compleixen les seves condicions.

Aquestes són que Podem quedi fora del procés, tal com havien reclamat fins ara, i que el govern espanyol no indulti els presos del procés.

Segons fonts del PP a El País, els populars i el PSOE ja estudien un repartiment a parts iguals tot i que queda per consensuar els noms dels jutges i del president.

Les mateixes fonts apunten que l'indult als presos independentistes "dinamitaria qualsevol acord" en aquesta direcció.

Assenyalen que les converses entre el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, i el responsable de Justícia del PP, Enrique López "estan molt avançades".

La informació adverteix que "si Sánchez indulta els presos ja no podrà comptar amb el PP per renovar el Consell", perquè aquesta "és una línia vermella claríssima del PP".