Un home condemnat dues vegades per delictes sexuals s'enfronta a dos anys més de presó per assetjament i abús

Un home condemnat dues vegades per delictes sexuals, a gairebé 8 anys de presó, s'enfronta ara a 2 anys més per assetjar i abusar de dues treballadores de la biblioteca pública d'Almenar (Segrià). Segons la fiscalia, almenys des del març de 2019 i fins al 15 de maig de 2019, l'acusat sotmetia les treballadores a vigilància constant i persecució, tant a dins com a fora del centre, i també els hauria fet tocaments. L'home és a la presó complint una condemna de 2 anys i 8 mesos per haver fet tocaments a una dona en un autobús de la línia Alfarràs-Lleida i de colpejar-la i robar-li la bossa de mà i a 5 anys i 3 mesos de presó per violar una dona a Almenar, gravar-ho i enviar el vídeo per WhatsApp.

Segons la Fiscalia, el comportament de l'acusat va obligar les víctimes a modificar les seves rutines i trajectes diaris o fer que les anés a buscar algú a la feina. Una situació que els va causar ansietat, por i fins i tot la baixa mèdica.

En una ocasió, l'acusat va agafar per la cintura una d'elles de manera insistent i contínua mentre la dona li ensenyava a fer anar l'ordinador. En una altra, l'home va aprofitar que era l'hora de tancar i que no hi havia cap usuari per acostar-se a una d'elles mentre es descordava el cinturó i la intentava besar al coll, fins que l'altra va aparèixer i ell va marxar de manera agressiva trencant un llibre.

A més, segons el ministeri públic, l'acusat seguia les dones pel carrer fins a casa. En una ocasió fins i tot una d'elles anava acompanyada d'una nena. L'acusat també seguia les dones dins la biblioteca i s'amagava sota unes escales per observar-les.

Per tot això, el ministeri públic demana 1 any de presó per cada delicte d'assetjament (2 anys) i 10.800 de multa per cada delicte d'abús sexual (21.600). També sol·licita una indemnització de 500 euros per a cadascuna de les víctimes.