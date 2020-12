L'exconseller Lluís Puig compareix davant el Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les per la petició d'extradició. Es tracta de la primera vista de l'exconseller al tribunal de segona instància on ha arribat el seu cas després que la fiscalia belga recorregués la decisió de la Cambra del Consell, el tribunal de primera instància, de rebutjar l'euroordre en considerar que el Tribunal Suprem no és "competent" per demanar la seva extradició a l'estat espanyol. En la vista d'aquest dijous s'espera que les parts exposin les seves al·legacions i no es descarta que el tribunal pugui citar Puig a una segona vista. En qualsevol cas, encara hi ha la possibilitat de recórrer a una tercera instància, el Tribunal de Cassació.

La Cambra del Consell va rebutjar a l'agost la tercera euroordre contra l'exconseller Lluís Puig al·legant que el Tribunal Suprem no és l'òrgan "competent" per demanar la seva extradició a l'estat espanyol. El magistrat belga es va basar en la resolució del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU que considerava incompetent el Suprem en el cas de l'1-O.

En línia amb el que defensa la fiscalia espanyola, el ministeri públic belga va recórrer davant el Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les perquè discrepa sobre la qüestió de la competència, especialment pel fet que el tribunal de primera instància entrés a valorar si el Suprem era o no competent.