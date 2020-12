Marín diu que no dimitirà «perquè no hi ha motiu» i que demanarà al jutge que la citi a declarar

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, que aquest dijous ha declarat com a investigada davant la Policia Nacional pel cas del Consell Esportiu, ha assegurat que no dimitirà "perquè no hi ha motiu" i que, de manera immediata, demanarà al jutge que la citi a declarar per donar "totes les explicacions". Marín ha confirmat que se la investiga pels delictes de prevaricació, malversació de diners públics i omissió del deure de perseguir un delicte. Marín, que ha defensat que des del primer moment ha treballat per esclarir el cas, ha descartat destituir els dos regidors imputats perquè la investigació judicial està en marxa i perquè creu en la presumpció d'innocència.