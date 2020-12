Les cases de colònies, en estat crític després de gairebé nou mesos sense feina

Després de 9 mesos sense facturar, les cases de colònies estan en un estat crític i amb l´incertesa de saber si les escoles s´atreviran a anar de colònies aquesta primavera. Si això no fos així, moltes cases podrien arribar a tancar definitivament.

Les cases de colònies i el sector del lleure en general ha estat un dels molts afectats per la pandèmia mundial de la covid-19. L´estat d´alarma decretat el passat mes de març va obligar a cancel·lar entre un 80 i un 90% dels grups que havien fet reserva de cara la temporada alta, és a dir, des del mes de març fins al mes de juliol, quan les cases ja havien fet les inversions corresponents amb les bestretes d´aquests grups i que en molts casos van haver de tornar. A l´estiu algunes van poder treballar, tot i que en molt poca mesura, mentre que altres no van tenir cap grup.

«Tot i que es va fer un protocol amb el Departament d´Educació per tal que les escoles poguessin fer sortides i colònies durant aquesta tardor, pràcticament no se n´han fet i la cancel·lació de les sortides i colònies que hi havia programades ha sigut del 90%», explica a Regió7, Pedro de Haro, gerent de l´Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC), que també mostra certa preocupació de cara a la propera primavera, quan s´espera que augmenti l´activitat del sector. En aquest sentit, De Haro assegura que «les perspectives no són bones perquè la demanda pràcticament no s´ha mogut. Normalment al setembre s´acaba de formalitzar la campanya escolar de la primavera però aquest any els telèfons no han sonat per res. Les escoles que ja les tenien programades o que van ajornar les estades de l´any passat es mantenen però encara no han confirmat si faran colònies o no». I és que les escoles són el principal client de les cases de colònies i, per tant, la temporada escolar suposa una part molt important de la seva facturació.

El gerent de l´ACCAC adverteix que la situació és crítica i que ja hi ha algunes cases de colònies i albergs que han tancat o que han estat traspassats. «A més d´això, hi ha molta gent que ha demanat crèdits. Ja no és només que no hi hagi facturació, sinó que els interessos se segueixen pagant i per tant la despesa fixa es continua incrementant per molt que l´activitat sigui pràcticament nul·la», recorda De Haro.

Les cases de colònies no han arribat a tancar mai de forma conjunta, i ara mateix és possible anar de colònies entre dilluns i dijous, però no hi ha activitat. El sector del lleure juntament amb el Departament d´Educació i la Secretaria General de Joventut van crear un protocol aprovat pel Procicat el mes d´octubre per tal que les escoles poguessin fer sortides i anar de colònies. Anteriorment a això, durant l´estiu també es va establir un protocol per estades de lleure. En les poques colònies que hi va haver, De Haro destaca que l´afectació de la covid-19 va ser molt petita i que l´experiència va ser favorable per les escoles de cara a definir com havia de ser aquest curs. Tenint en compte això, el sector confia en què Educació impulsi les colònies escolars aquesta primavera ja que consideren que el lleure és necessari per l´educació dels infants.

Tant De Haro com diferents gestors de cases de colònies han trobat a faltar ajudes per part de l´administració pública. Just avui acaba el termini per sol·licitar els primers ajuts pel sector del lleure educatiu, però De Haro considera que aquestes ajudes han tardat molt i que són insuficients. En aquest sentit, s´espera que s´apliqui una política de rescat pel sector ja que, per molt que aquesta primavera es reprengui l´activitat, les limitacions d´aforament faran que es treballi encara a mig gas i sigui difícil recuperar les inversions.

El gerent de l´ACCAC apunta a dues línies d´actuació: «Una és reprendre l´activitat de la millor manera possible, i això no només depèn de l´administració sinó també del sector i de les mateixes escoles o famílies. I l´altre és seguir acompanyant econòmicament al lleure educatiu perquè pugui subsistir i no estigui abocat al tancament de les seves instal·lacions».

Les cases de colònies també s´han sentit desemparades pel que fa a les bestretes, l´avançament del pagament que fan els grups i que serveix per ajudar a les cases a passar la temporada baixa i invertir de cara a la temporada alta. Molts grups han demanat retornar l´import de les bestretes quan, en moltes ocasions, ja s´havia gastat. De Haro demana «empatia absoluta» dels qui han reservat i la possibilitat d´ajornar el contracte en comptes de suspendre´l. A més apunta que, «tenint en compte que es poden realitzar les activitats perquè les instal·lacions estan obertes i hi ha uns protocols que les regulen, les bestretes no tenen perquè ser retornades».