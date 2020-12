Fridays for Future denuncia l'escalfament global del planeta amb una encesa d'espelmes: «Ni un grau més»

Fridays for Future ha denunciat aquest divendres l'escalfament global del planeta amb una encesa d'espelmes a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Una trentena de persones s'han concentrat en una acció convocada per la plataforma coincidint amb el 5è aniversari de l'Acord de París el 12 de desembre. Asseguren que amb la signatura de l'acord els països es van comprometre a esforçar-se per limitar a 1,5 graus l'augment de la temperatura planetària causat per la crisi climàtica. Per això, l'eslògan internacional del moviment és 'Fightfor1point5'. Tot i la signatura de l'acord fa cinc anys, assenyalen que el que hi ha hagut és una inacció política i climàtica "flagrant" i insten la ciutadania a exigir la fita.

Les espelmes han pres el protagonisme durant l'acció com a símbol de "vigilància, despertar, esperança, lluita i urgència", segons els organitzadors. "El planeta està en flames i cal que els pròxims cinc anys no siguin com els darrers", afirmen des de Fridays for Future.

Durant la concentració han assegurat que l'escalfament global del planeta ja s'ha traduït en un increment d'1,2 graus de la temperatura i que això es veu en formes d'inundacions, d'incendis, pèrdua de biodiversitat, huracans més ferotges o sequeres.

Així ho recull el manifest llegit pels activistes, que assenyala que cada dècima de grau de més són "vides de menys". Les conseqüències de la crisi climàtica, diuen, s'estan vivint principalment al Sud del planeta però també a Catalunya. En aquest sentit, el manifest fa referència a les onades de calor, temporals com el Glòria o pedregades que afecten els agricultors.

Per últim, des de Fridays For Future recorden que fa cinc anys es va fer una promesa a la societat que es troba "lluny de complir-se" i davant de la desconfiança cap als governs criden a l'autoorganització. "No deixem que decideixin el nostre futur!", resa el document.