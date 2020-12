El 5,59% dels berguedans han donat positiu per covid-19

El Berguedà i la Cerdanya són entre les vuit comarques de tot Catalunya on més s'ha estès la covid-19 entre la seva població. Concretament, un 5,59% dels berguedans i un 5,53% dels ceretans han donat positiu des de l'inici de la pandèmia en una prova PCR, test d'antígens, serològic o similars, segons les dades publicades pel departament de Salut a Dadescovid.cat. Al Bages, el percentatge és del 4,42%.

La Segarra, on un 7,11% dels seus habitants ha estat diagnosticat de covid-19, és la comarca que encapçala el rànquing de penetració del virus. Osona (6,25%), la Noguera (6,22%), el Segrià (6,14%), el Pla de l'Estany (5,86%) i el Gironès (5,61%) són les següents de la llista, just per davant del Berguedà i la Cerdanya. El Bages figura en la 14a posició, seguida pel Moianès (4,40%). L'Alt Urgell és a mitja taula, en el 22è lloc (4,25%), mentre que per trobar l'Anoia cal baixar fins al 26è (4,08%) i el Solsonès, fins al 35è (2,85%). A la cua hi ha la Conca de Barberà (2,42%) l'Alta Ribagorça (2,37%) i la Terra Alta (2,23%).

Salut també facilita les dades d'algunes poblacions. És el cas, per exemple, de Manresa, on un 4,66% de ciutadans s'han infectat. A Igualada, són el 4,53% de tots els habitants i a Puigcerdà, el 7,09%. Berga, Moià, Solsona i la Seu no apareixen en aquest llistat.

En xifres globals, els casos de coronavirus acumulats al Bages pugen ja a 7.956, en un territori de 180.120 habitants. D'aquests, 3.715 són positius que corresponen a Manresa. El risc de rebrot a la comarca era aquest divendres de 308 punts, molt per sobre de la dada de Catalunya, 185 punts. La velocitat de contagi comarcal (Rt) era d'1,13 mentre que la dada catalana era de 0,9.

A la Cerdanya, el risc de rebrot es troba descontrolat. Ahir era de 893 punts, el segon pitjor de tot el Principat, i l'Rt era d1,5. Des de l'inici de la pandèmia s'hi han detectat 959 casos en una població total de 17.329. Dins l'àmbit de Regió7 també té un risc de rebrot extremadament alt és el Solsonès (697 punts) i una Rt de 2,35. Si a la comarca hi resideixen 13.331 persones, d'aquests, 380 han passat la covid-19.

Al Berguedà, el virus ha afectat ja a 2.177 persones (els habitants de la comarca són 38.960). El risc de rebrot era aquest divendres de 412 i l'Rt, de 2,76, la pitjor xifra de tot Catalunya. És a dir, cada 10 malalts de covid de la comarca estan transmetent el virus a 28 persones més.

Al Moianès, els qui s'han infectats per coronavirus són ja 580; a l'Alt Urgell, 825; i a l'Anoia, 4.941. El risc de rebrot d'aquestes comarques era ahir de 353, 376 i 179, respectivament.